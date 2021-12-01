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聖誕樹售價攀高 天然、人造樹都憂環保

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

因為新冠疫情、夏季熱浪等原因，今年聖誕節無論選擇人造樹或天然樹來營造節期氣氛，都難逃漲價的命運，預計價格漲幅達10到30%！但除了價格之外，哪一種產品比較環保也是民眾在乎的重點，專家指出，能夠重複使用的人造聖誕樹要使用6年以上，造成的環境影響才會小於砍伐天然樹。

佳節樹木將漲價

聖誕月剛剛到，聖誕樹開始出現在民眾的購物清單。但根據《華盛頓郵報》報導，恐怕連聖誕樹都無法逃離2021年強勢的物價上漲，在新冠疫情肆虐下，運輸成本與製作成本都節節高升。聖誕人造樹的製造時間，因為疫情蔓延的原因預計增加了一倍，而從中國南部運送至巴拿馬運河，再到紐約的交貨時間，從三週增加到八週。

而從大自然來的聖誕樹也將面臨短缺。美國聖誕樹協會發言人亨德利表示，太平洋西北部是最大的天然樹生產地，佔美國聖誕樹供應量的近 25%。但該地區因夏季乾旱與熱浪，寒帶樹木的幼苗死亡，導致可用的樹木減少了50萬棵。

今年樹木庫存告急的原因之一還要追溯回2008年，許多種植者因為當時金融危機爆發而沒有資金植樹，導致全國種植面積下降，目前成樹也相應減少。美國聖誕樹協會執行董事華納預計，聖誕樹的價格相比去年將上漲10%到30%。她敦促消費者可以儘快下手，否則「你的樹可能不會是你理想的聖誕樹」。

人造、自然，誰環保

人造樹與天然樹之間一直存在緊張關係，但後者銷量已經輸給了前者，現在近80%放在家庭的樹木都是人造的。一部分人的想法是，能夠年復一年地重複使用的人造樹，更有利於對抗氣候變遷，但狀況可能比想像中複雜。

《CNN》報導，馬薩諸塞州大自然保護協會的景觀保護主任芬頓說，「如果人造樹的使用時間少於六年，碳成本將高於投資於天然樹的成本。」因為人造樹的材料通常是以石化燃料為基礎；而且大多人造樹的故鄉是中國，長途的船運也將造成大量碳排。研究指出，在使用人造樹六年以上時，對環境的影響才會比使用天然樹來得小。

平均而言，一棵聖誕樹完全長成需要七年時間。隨著它的生長，它會從空氣中吸收二氧化碳。亨德利表示，「當農民持續性的種植樹苗來替代，就能抵銷砍伐聖誕樹的行為。」芬頓也指出，購買天然聖誕樹能夠支持當地經濟，而當樹木種植者能夠因此獲益時，這些土地就比較不會被出售，作為開發或其他用途使用。

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