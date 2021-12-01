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賣場聖誕老人「白目問題」 失聰男童媽媽回應獲好評

聯合新聞網 / 綜合報導
賣場聖誕老人問失聰男童媽媽一「白目問題」惹眾怒。圖／取自twitter
賣場聖誕老人問失聰男童媽媽一「白目問題」惹眾怒。圖／取自twitter

紐西蘭失聰男孩卡特（Carter）日前去商場坐在聖誕老人腿上時，用手語表示自己想要一個鋼鐵人玩具。豈料聖誕老人竟轉向卡特媽媽問她：「你不能透過手術幫他做點什麼嗎？沒辦法解決（失聰）嗎？」

卡特媽媽堅定回應：「不，不需要做什麼。沒什麼須要解決的，我們能使用手語。」卡特最後從聖誕老人那裡收到一份禮物小書，用手語比劃：「謝謝」後就跟媽媽一起離開。

卡特的經歷被轉發到社群平台上，網友對聖誕老人的言論感到震驚，紛紛指出：「親愛的聖誕老人，這是你初次見到失聰孩子時不該說的話」、「好尷尬，聖誕老人太白目了」、「我跟大家一樣很氣這個聖誕老人，但由此可見很多人仍有這種荒謬的想法。真正讓我憤怒的是，這種想法非常普遍，因為有各種訊息管道強化了這種有害的誤解。」

不少網友也提到卡特媽媽的反應令人佩服：「向媽媽致敬，我對這件事感到很遺憾，如果發生在我孩子的身上，我可能會更生氣，並回應聖誕老人：『完美溝通的孩子需要什麼手術？』」、「模範媽媽！很高興她挺身表達正確的用詞。請為所有聖誕老人開設身障人士意識課程！」

手語 手術 紐西蘭 身障

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