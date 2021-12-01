快訊

變種病毒Omicron來勢洶洶 醫師：學生打第二劑勿過於躁進

高嘉瑜男友警局坦承打人 否認偷拍稱「她有反擊」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

挪威極限挑戰王生日樂喊「我還沒死！」 4天後意外身亡

聯合新聞網 / 綜合報導
挪威網紅上月23日在社群平台向粉絲報平安：「我還沒死！今天滿57歲」。圖／取自youtube
挪威網紅上月23日在社群平台向粉絲報平安：「我還沒死！今天滿57歲」。圖／取自youtube

挪威網紅埃克霍夫（Tor Eckhoff）上月23日在社群平台向粉絲報平安：「我還沒死！今天滿57歲」。豈料他與120萬粉絲分享這段影片視頻隔沒幾天，就意外墜落到雅各布斯大壩（Jakobs Dam）冰河中身亡。

他的伴侶史簡芬（Tove Skjerven）發文提起埃克霍夫上月26日到孔斯貝格（Kongsberg）附近水域準備滑冰，但他發生了可怕的失誤，「這一次不像從前幾次那樣從冰水裡爬出來」。雖然孔斯貝格出事後被潛水員救起，並由救護直升機緊急送往醫院，隔天仍搶救不治。

史簡芬受訪時表示：「我們非常想念他，他始終是我和我們兒子的一切。」

埃克霍夫在頻道上記錄他的冒險旅程好比：薄冰上行走、幾近赤身裸體漫步在雪地裡、一邊浸泡在滿是冰磚的戶外浴缸一邊飲酒。

粉絲紛紛在他的最後一段影片下留言致意：「我們永遠不會忘記你帶給我們的歡樂！」、「最後的身影還是這麼完美」、「我不敢相信，世上再也不會有笑得這麼開朗的人了。親愛的埃克霍夫，睡個好覺吧！」

挪威 網紅 大壩

延伸閱讀

逃離隔離飯店後被捕 葡西情侶控荷蘭不人道對待

驚險救人一瞬間！男「撞爛」自己的車阻止公路悲劇發生

網紅炫耀入手3500年前古埃及化妝用品 網友狠批：偷來的物件

特斯拉又出包？駕駛撞車身亡 事發前才剛曬自動駕駛影片

相關新聞

日本愛子公主滿20歲 皇室睽違7年12月5日辦成年禮

日皇德仁夫妻的獨生女敬宮愛子內親王今天過20歲生日，為不影響大學課業，將於本月5日週日再辦相關儀式，這將是日本皇室睽違7...

將5歲女孩綁在50度烈日下曬死！前伊斯蘭國成員下場曝

在一項具有里程碑意義的判決中，一名伊斯蘭國家組織的前成員被德國法院判定犯有「種族滅絕罪」，因為他將一名5歲的雅茲迪（Ya...

挪威極限挑戰王生日樂喊「我還沒死！」 4天後意外身亡

挪威網紅上月23日在社群平台向粉絲報平安：「我還沒死！今天滿57歲」。豈料他與120萬粉絲分享這段影片視頻隔沒幾天，就意外墜落到冰河中身亡。

涉世未深 Z 世代最不關心通膨

每個人都感受到這波物價上漲的威力，尤其年紀大的人，但也有一群人毫無感受，事實上這群人將受害最深。

玩笑開太大…哈薩克網紅惡整Uber司機 送進勞改營「接受嚴厲懲罰」

3名哈薩克網紅今年三月惡整俄羅斯Uber司機，俄羅斯當局日前判處他們3年半個月有期徒刑，並表示會讓他們「在勞改營接受嚴厲的懲罰。」

戰鬥就在舞台下：緬甸演藝圈「犧牲拚自由」的無悔證詞

他在政變前已在泰國，也決定此後繼續留在泰國，為革命提供貢獻。「當我知道政變開始後，我已經完全無法專注於事業上。除了Daung，許多演藝和人士也都紛紛出面表態反軍方政變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。