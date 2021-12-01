挪威極限挑戰王生日樂喊「我還沒死！」 4天後意外身亡

挪威網紅埃克霍夫（Tor Eckhoff）上月23日在社群平台向粉絲報平安：「我還沒死！今天滿57歲」。豈料他與120萬粉絲分享這段影片視頻隔沒幾天，就意外墜落到雅各布斯大壩（Jakobs Dam）冰河中身亡。

他的伴侶史簡芬（Tove Skjerven）發文提起埃克霍夫上月26日到孔斯貝格（Kongsberg）附近水域準備滑冰，但他發生了可怕的失誤，「這一次不像從前幾次那樣從冰水裡爬出來」。雖然孔斯貝格出事後被潛水員救起，並由救護直升機緊急送往醫院，隔天仍搶救不治。

史簡芬受訪時表示：「我們非常想念他，他始終是我和我們兒子的一切。」

埃克霍夫在頻道上記錄他的冒險旅程好比：薄冰上行走、幾近赤身裸體漫步在雪地裡、一邊浸泡在滿是冰磚的戶外浴缸一邊飲酒。

粉絲紛紛在他的最後一段影片下留言致意：「我們永遠不會忘記你帶給我們的歡樂！」、「最後的身影還是這麼完美」、「我不敢相信，世上再也不會有笑得這麼開朗的人了。親愛的埃克霍夫，睡個好覺吧！」