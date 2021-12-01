玩笑開太大…哈薩克網紅惡整Uber司機 送進勞改營「接受嚴厲懲罰」

3名哈薩克網紅今年三月惡整俄羅斯Uber司機，俄羅斯當局日前判處他們3年半個月有期徒刑，並表示會讓他們「在勞改營接受嚴厲的懲罰。」

其中1名涉案男子圖索帕夫（Aidyn Tussupov）在社群平台圈粉120萬粉絲。案發當天他與其他2名同夥叫Uber後，請司機打開後車廂，其中1人在司機下車時趁機坐上駕駛座駛離車，另1人在車上拍攝整起事件，包括司機的反應。即便他們幾分鐘後就還車，司機仍報警處理。

這不是他們第1次惡作劇，去年年3月，其中一名網紅哈薩諾夫（Ramir Khasanov）嘴裡塞著1張沾滿假血的餐巾紙，在滿是人的地鐵車廂裡咳嗽，造成乘客驚慌。

網友紛紛譴責3人指出：「我在新聞裡看到你們的消息，我以為是在開玩笑，結果竟是真的。你們已經擁有一切了，為什麼還要這麼做？」、「這個惡作劇一點都不好笑，罪有應得」、「聽說勞改營環境很嚴苛，祝他們好運。」