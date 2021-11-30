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史上最大物種遷移 力阻白犀牛滅絕

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
30頭瀕臨絕種的南非白犀牛搭乘波音747從南非起飛，於30日抵達盧安達的阿卡蓋拉國家公園。法新社
30頭瀕臨絕種的南非白犀牛搭乘波音747從南非起飛，於30日抵達盧安達的阿卡蓋拉國家公園。法新社

30頭瀕臨絕種的南非白犀牛搭乘波音747從南非起飛，於30日抵達盧安達，被稱為史上最大的物種遷移計畫。盧安達阿卡蓋拉國家公園區域經理甘納說，「在南非地區，每天都有三隻白犀牛遭到盜獵者殺害。」

「龐大」的遷移計畫

《半島電視台》報導，平均體重為2噸的南非白犀牛，是現存體型最大的犀牛，陸地上體型僅次於大象。根據自然基金會（WWF）的數據，南白犀僅存2萬頭，被國際自然保護聯盟 (IUCN) 列為「近危」。

國際於1970年因應盜獵導致生物絕種的問題，發起了復育、保存物種計畫。但南非地區大量的盜獵狀況正讓白犀牛逐漸消失，而其原因主要源於對犀牛角的商業需求。該公園區域經理甘納說，「在南非地區每天都有三隻白犀牛遭到盜獵者殺害。」

跨國際合作包下一台波音747，將重達60公噸的犀牛們從危險的南非區域運，飛越3千4百公里，運送到盧安達阿卡蓋拉國家公園。《衛報》報導，保護組織非洲公園格魯納說，所有犀牛都需要施打鎮靜劑，以免除攻擊性。但困難的是控制劑量，因為完全麻醉後會使它們完全躺下，而該姿勢對它們的胸骨有害。

北方兄弟的悲歌

南非白犀牛準備要在盧安達國家公園散步時，同屬白犀牛亞種的北方白犀牛卻已經隨著2018年最後一隻雌性北方白犀牛被殺害，走入滅絕的悲歌中。但事情似乎還有轉機，《BBC》報導，萊布尼茨動物園和野生動物研究所教授希格柏茨說，體外受精或許能夠拯救。

科學團隊已冷凍保存了北方白犀牛的精子與卵子，並試圖進行體外受精的育種計畫。一但受精成功，胚胎將植入雌性南非白犀牛進行分娩。同研究所教授羅伯茲解釋，「每年可以擁有10、20甚至30個胚胎，有望在很短時間內創造一個新的北方白犀牛種群。」

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南非 國家公園 波音

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