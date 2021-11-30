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害怕21歲生日！ 美移民第二代被迫離境

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
許多移民下一代在21歲時，將失去父母簽證的庇護，面臨可能被迫驅逐出境的狀況。（劇照截圖）
許多移民下一代在21歲時，將失去父母簽證的庇護，面臨可能被迫驅逐出境的狀況。（劇照截圖）

約20萬個的美國移民第二代在達21歲時，就不再受到父母簽證的庇護，必須另尋方式，如取得綠卡、簽證等方式，才能繼續留在美國！但因綠卡供不應求、學生簽證效期等問題都造成移民第二代舉步維艱。目前民間團體正在推動法案，規定移民第二代居住滿十年，並畢業於高等教育機構，就能成為美國的永久住民。

超過21歲要驅逐

《CNN》報導，當大多數學生都期待邁入大三生活時，來自印度的學生帕維席娜珊卻說，「許多朋友上酒吧慶祝他們21歲生日，但這卻是我最害怕發生的事情。」因為在她21歲那天，她便不再受到父母簽證的保護，而等待她的命運可能就是驅逐出境。

專家估計，美國境內有20萬移民第二代在這種困境，他們被稱為「紀錄上的夢想家」（Documented Dreamers）。他們在襁褓時前，在父母簽證的效力下，合法地在美國度過童年。但等到他們21歲時，他們不再被視為受撫養人，必須另尋留在該國的方式。而等待他們的生日禮物，卻很可能是被迫離開這個從小生長到大的國家。

綠卡一卡難求

移民政策研究所分析師蓋拉特表示，此問題正在影響越來越多的人。因為隨著渴望居住於美國的人愈來愈多，綠卡也變得一卡難求。對如帕維席娜珊卻的印度移民二代來說，可能需要花費十幾年才有機會申請到綠卡。

《澳洲廣播公司》報導，在21歲前的移民下一代，被視為擁有簽證，並允許在美國合法生活，因此他們並不符合歐巴馬時期的童年入境者暫緩遣返手續（DACA）的資格。該政策規定，未滿16歲的非法移民得申請可續期的兩年暫緩遣返，並容許申請工作許可。

學生簽證或工作簽證將成為這群人的救命稻草，但蓋拉特說，學生簽證只是爭取時間，並不能得到長久居留的權利。而許多公司卻更因他們移民的身分，而拒絕雇用他們，也拒絕給予工作簽證。

民間組織「改造夢想」創辦人帕特爾表示，盼能夠推動法案，規定這些移民第二代只要能夠滿足，居住於美國十年以上、然後從高等教育機構畢業的條件，就能夠成為美國的永久住民。他說，「希望每個所有移民第二代都有留下的機會，可以為他們視為家的美國做出貢獻。」

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