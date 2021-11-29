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不爽下樓取餐「直拿餐點潑外送員」 年輕妹：中國都能送上樓

聯合新聞網 / 綜合報導
一名中國女子不滿在馬來西亞外送不能送上樓，竟將奶茶怒灑在保全和外送員身上。 圖／翻攝自Facebook／Michael Cheang
一名中國女子不滿在馬來西亞外送不能送上樓，竟將奶茶怒灑在保全和外送員身上。 圖／翻攝自Facebook／Michael Cheang

多個國家疫情險峻，不少外送平台因應防疫要求，便紛紛開始發布公告，拒絕讓外送員將餐點送上樓給客人。對此，就有一名馬來西亞保全主管發文表示，一名中國籍的年輕女子因不滿外送員及大樓內保全要求「不能將餐點送上樓」，該女因而怒嗆兩人「其他國家包括中國都這樣，為什麼馬來西亞那麼糟糕！」

這名主管於27日在自身臉書上分享一段影片指出，在26日晚間8點左右，有名中國女子在外送平台上點了一杯奶茶後，不斷堅持要外送員送上樓，但遭到保全以「防疫需求，不允許將餐點送上樓」的規定制止。沒想到，該女子聽聞後便氣得衝下樓把2人教訓了一番，還怒嗆「在其他國家包括中國都這樣，為什麼馬來西亞那麼糟糕！」

從影片中可見，保全和外送員不斷地向女子鞠躬道歉，但對方似乎完全無法接受，還將手中的飲料直接灑在2人身上，此舉讓原PO不禁感嘆，希望大家能善待前線人員，並強調「面對如此火爆又傲慢的住戶還能展現專業的一面去冷靜處理並堅守崗位，我以他們為榮。」

此文一出，便有不少網友留言表示，「太過分了，這樣對人家」、「這種人一定要給他教訓」、「幸好不是遇到我，不然我就請她吃巴掌了」、「好心疼外送小哥，外送小哥加油」、「每個行業都應該被尊重！太過分了」、「這個女人這麼暴躁，我以為點什麼好料，原來只是一杯奶茶」。

馬來西亞 外送員 保全 疫情

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