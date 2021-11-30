猜題老是槓龜？ 美國教授出一「創意考題」引熱議
美國北卡羅來納大學（University of North Carolina）助理教授蘿潔絲（Rebekah Rogers）日前分享自己出的一個考題並說：「還蠻喜歡這個考題」。部分網友激賞考題的創意，但也有網友批評：「考題不公平」。
題目如下：
考試總是沒考到你花時間研讀的內容嗎？請詳細說明這個（沒考到的）內容。
蘿潔絲提到學生曾向她反應很難適應實體課程及論述考題，她希望學生能有機會展現他們研讀到的知識，從這類開放式考題中獲得額外的分數。
部分網友指出這個考題「太神了」，還有人認為這能成為未來試題與課程的靈感：「這個考題毫無界限，且能為努力研讀卻沒猜中考題的學生加分。」
但也有許多網友不喜歡這個題目，紛紛表示：「我無法贊同這樣的考題。老師怎麼評分呢？學生該回答到什麼程度？題目太過開放且不透明，不是很公平。不過我能明白老師出題的用意」、「我是靠著良好記憶力及預測考題得高分的人，這種為了認真學習、準備考試學生設計的考題讓我感到恐慌」、「我很討厭這樣的問題，因為它假設我已深入研究某件事物」。
I kind of like this exam question. pic.twitter.com/BOLqknhPNX— 🧬 Rebekah L. Rogers 🧬 (@evolscientist) November 18, 2021
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