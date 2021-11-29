8歲女童贏得「全英最亂房間」大獎 網酸：值得驕傲嗎？

蘇格蘭格拉斯哥8歲女童艾蜜莉（Emily）日前以一張凌亂房間的照片，擊敗100多名參賽者，獲選「全英國最凌亂臥室」競賽的冠軍。

艾蜜莉的父親史蒂夫（Steve）表示艾蜜莉贏得價值400英鎊（約合新台幣1萬5千元）的兒童床獎品，「希望新床能激發她積極作為」。史蒂夫透露，女兒房間整理後不到一周就會變成「炸彈區」，她將自己的房間單純當成更衣室，都在家裡其他空間活動。

艾蜜莉的照片獲得不少家長共鳴，紛紛提到自家小孩也是這副模樣。也有部分家長認為，孩子房間這麼凌亂，父母難辭其咎：「這不是值得驕傲的事情。她才8歲，她的房間會變成這樣，家長得負責」、「沒讓孩子養成紀律要怪父母吧！這就是為什麼這麼多人長大後還是這麼野蠻。」