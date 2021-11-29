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成人網站直播女子下體離奇中槍 疑玩手槍走火

香港01 / 撰文：朱利安
美國27歲女子達曼（Lauren Hunter Daman）11月9日在成人網站上直播，其間手槍走火射中其陰部。（網路圖片）
美國27歲女子達曼（Lauren Hunter Daman）11月9日在成人網站上直播，其間手槍走火射中其陰部。（網路圖片）

美國民眾可合法持有槍械，但手槍是致命武器，胡亂把玩隨時危及自己或他人性命！喬治亞州（Georgia）早前就發生1宗離奇的擦槍走火事件，27歲女子在成人網站直播期間疑把玩手槍，惟意外走火傷及其陰部，室友聽到槍聲立即入房查看並報警，幸好經搶治後，女子已無礙出院。警方調查後認為案件不涉及犯罪行為，將其歸類為「魯莽行為（reckless conduct）」。

中搶女子為27歲的達曼（Lauren Hunter Daman），據警方調查內容，她於本月9日在知名成人網站「Chaturbate」上直播，該網站用戶經常會課金打賞女主播，並要求做出指定舉動。事發當天，達曼在睡房中拍片，其間疑9毫米口徑的手槍走火，她的陰部被擊傷；其室友艾倫（Jordan Allen）聽到槍聲後，從廚房跑到房間查看，驚見達曼的腿上有少量鮮血，並且說着「對不起」。

涉事的手槍由艾倫所擁有，另1名男室友斯塔內斯（Cody Starnes）則表示聽不到槍聲，直至其母親跑到他房間，他才得知達曼受傷。由於斯塔內斯的母親有醫療相關背景，故事發後即時協助達曼處理傷口。

警員接報到場後，發現達曼左手握着沒有子彈的手槍，右手則有1枚子彈和用過的彈殼，救護員緊急將達曼送往警局的停車場，再由直升機轉送到醫院，幸經治療後其傷勢無礙，現已出院。警方調查後認為案件不涉及犯罪行為，將其歸類為「魯莽行為（reckless conduct）」，無人被捕。

延伸閱讀：

美國亞特蘭大國際機場發生槍械走火事件　3人受傷

警槍走火｜大圍休班警寓所佩槍走火　無人受傷

文章授權轉載自《香港01》

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