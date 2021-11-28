日本廁所雙層勾設計大有玄機 網友超驚奇：長知識了

日本除了必遊美景，相信大家亦去過當地的洗手間，廁格門後總有個雙層勾，當大家以為是方便掛衫又掛袋時，原來它有個更貼心的作用。

最近當地藝人永山久德於Twitter解釋，其實雙層勾的設計於昭和後期流行，現時多數見到的是上長下短的2勾設計，而早期更有反方向對門的「C」型勾，是因為從前經常有小偷於廁格門外偷袋，上層長身的柄則可以用來擋住小偷的手。

原來因為從前經常有小偷於廁格門外偷袋，上層長身的柄則可以用來擋住小偷的手。圖／「rainywoods2001」Twitter圖片

不少網民紛紛表示驚奇，「今天才知道呢」、「原來一直誤會了」、「不是上勾掛帽，下勾掛褸嗎」、「揭開真相了」。

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文章授權轉載自《香港01》