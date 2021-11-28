快訊

全球首張Omicron照片發布 密集紅點顯示「比Delta更多突變」

中職／總冠軍賽開轟第二老 周思齊相隔2234天敲全壘打

日本廁所雙層勾設計大有玄機 網友超驚奇：長知識了

香港01 / 文． 謝茜嘉
日本廁格的雙層勾，有更貼心的作用。圖／「h_nagayama」Twitter圖片
日本廁格的雙層勾，有更貼心的作用。圖／「h_nagayama」Twitter圖片

日本除了必遊美景，相信大家亦去過當地的洗手間，廁格門後總有個雙層勾，當大家以為是方便掛衫又掛袋時，原來它有個更貼心的作用。

最近當地藝人永山久德於Twitter解釋，其實雙層勾的設計於昭和後期流行，現時多數見到的是上長下短的2勾設計，而早期更有反方向對門的「C」型勾，是因為從前經常有小偷於廁格門外偷袋，上層長身的柄則可以用來擋住小偷的手。

原來因為從前經常有小偷於廁格門外偷袋，上層長身的柄則可以用來擋住小偷的手。圖／「rainywoods2001」Twitter圖片
原來因為從前經常有小偷於廁格門外偷袋，上層長身的柄則可以用來擋住小偷的手。圖／「rainywoods2001」Twitter圖片

不少網民紛紛表示驚奇，「今天才知道呢」、「原來一直誤會了」、「不是上勾掛帽，下勾掛褸嗎」、「揭開真相了」。

延伸閱讀：

屋企慘遭爆竊　iPad電腦MK袋全被偷　眼尖網民卻憑一張相知是笨賊

趣一趣｜日網民響應Stay Home居家賞櫻　呼籲twitter分享櫻花照！

文章授權轉載自《香港01》

日本

延伸閱讀

7-11招牌上糖果圖案是什麼？ 網友：新型態服務！

他建議沒必要可關閉iPhone「1危險功能」 網驚：還真不知道

他驚見新建透天厝整棟外牆全漆黑 內行人秒懂：建商有良心

Omicron來勢洶洶！專家曝一張圖分析 秒懂與Delta差異

相關新聞

兩小學生葬身火窟震驚全日本！舅舅狠潑汽油縱火 動機至今未明

日本日前發生一起震驚社會的縱火案，造成就讀小學的兩兄弟葬身火窟，警方查出犯嫌是兩兄弟舅舅，刻意等到兩兄弟父母不在家時縱火...

日本廁所雙層勾設計大有玄機 網友超驚奇：長知識了

日本除了必遊美景，相信大家亦去過當地的洗手間，廁格門後總有個雙層勾，當大家以為是方便掛衫又掛袋時，原來它有個更貼心的作用。

泡菜只排第二！外國人最常吃的韓餐排行榜曝光 第一名是它

韓聯社報導，南韓農林畜產食品部和韓食振興院28日發布的調查顯示，外國人最喜歡、最常吃的韓餐為韓式炸雞。

西班牙作家葛蘭黛絲逝世 享壽61歲

西班牙作家葛蘭黛絲（Almudena Grandes）今天逝世，享壽61歲。她最初以情色小說「露露」一舉成名，但後來是因...

衝擊著音樂產業的發展 紐約時報音樂評論主編退位

在擔任紐約時報音樂評論主編長達二十年的時間，知名樂評家托瑪西尼（Anthony Tommasini）日前宣布將退下這個職位，並將追求其他的發展。

12000人合奏 委內瑞拉將刷新「世界最大管弦樂團」紀錄

11月13日，委內瑞拉國家注資的系統音樂計劃（El Sistema）為締造金氏世界紀錄，在卡拉卡斯的軍事學院，聚集了12000位從12歲到77歲的樂手...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。