與前妻有關？新郎婚禮上遭警闖入拘捕 新娘追車哭喊「不要走」

婚禮是人生大事，如果未能順利完成儀式，必定會留有遺憾。厄瓜多1對準新人日前舉辦婚禮期間，突然有警察闖入並帶走新郎，身穿白色婚紗的新娘跟在後頭邊哭邊喊「不要帶走他」，影片上傳Twitter引起網上熱議。

事發於厄瓜多埃爾瓜沃縣1場婚禮，新人正準備在證婚人及在場賓客面前說「我願意」一刻，警察突闖入場地，並將新郎帶上警車。從片段可見，大量賓客站在路邊圍觀，既生氣又疑惑，而新娘則從後追着被逮捕的未婚夫，並尖叫大喊，要求警方不要帶走他，惟警方強硬執行並駛離現場，新娘則登上另1台車緊追警車。

據悉，新郎是因欠付數個月的孩子贍養費予前妻，因而被帶往警署接受調查，目前未知他和現任妻子婚禮的後續情況。

影片在Twitter流傳並引起熱議，網友意見兩極，有人同情新娘的遭遇，認為警方可以等婚禮結束後才將新郎帶走，但亦有人認為新郎「活該」，「有錢辦婚禮，但沒錢養孩子是什麼意思？」。

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文章授權轉載自《香港01》