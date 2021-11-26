與前妻有關？新郎婚禮上遭警闖入拘捕 新娘追車哭喊「不要走」
婚禮是人生大事，如果未能順利完成儀式，必定會留有遺憾。厄瓜多1對準新人日前舉辦婚禮期間，突然有警察闖入並帶走新郎，身穿白色婚紗的新娘跟在後頭邊哭邊喊「不要帶走他」，影片上傳Twitter引起網上熱議。
事發於厄瓜多埃爾瓜沃縣1場婚禮，新人正準備在證婚人及在場賓客面前說「我願意」一刻，警察突闖入場地，並將新郎帶上警車。從片段可見，大量賓客站在路邊圍觀，既生氣又疑惑，而新娘則從後追着被逮捕的未婚夫，並尖叫大喊，要求警方不要帶走他，惟警方強硬執行並駛離現場，新娘則登上另1台車緊追警車。
據悉，新郎是因欠付數個月的孩子贍養費予前妻，因而被帶往警署接受調查，目前未知他和現任妻子婚禮的後續情況。
影片在Twitter流傳並引起熱議，網友意見兩極，有人同情新娘的遭遇，認為警方可以等婚禮結束後才將新郎帶走，但亦有人認為新郎「活該」，「有錢辦婚禮，但沒錢養孩子是什麼意思？」。
延伸閱讀：
離譜婚鬧瘋傳│新郎蒙眼選老婆變強吻貌美伴娘 新娘狂笑有陰謀？
婚鬧意外！新郎遭拋高墮地 脊椎骨折下半身恐癱瘓 新娘目睹嚇呆
文章授權轉載自《香港01》
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言