泰國環球小姐宣傳照被指「腳踏國旗」 被控違反國旗法

2021年泰國環球小姐冠軍、22歲的泰國澳洲混血兒Anchilee Scott-Kemmis拍攝宣傳照時，被指「腳踏」泰國國旗。泰國眾議院前委員會顧問Sonthiya Sawasdee於11月23日向警方投訴，指Anchilee Scott-Kemmis的宣傳照違反1979年《國旗法》，以及禁止將國旗用於商業用途的禁令。

Anchilee Scott-Kemmis是在選美期間拍攝被指違反《國旗法》的宣傳照，她在相中手持泰國國旗，照片看似她站在與泰國國旗一樣顏色（紅、白、藍3種顏色）的地面上，因此有人指她「踩着國旗」。

《曼谷郵報》11月24日稱，Sonthiya Sawasdee表示，泰國環球小姐協會（Miss Universe Thailand，暫譯）或沒意識到讓佳麗「站」在國旗上是不恰當的。他指他不會尋求法庭判處Anchilee Scott-Kemmis監禁，他稱自己只是在維護國旗的威望。

根據泰國法律，違反《國旗法》者最高可被判處監禁兩年，以及被罰款最多4萬泰銖（約3.3萬新台幣）。

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文章授權轉載自《香港01》