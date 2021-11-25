快訊

海軍對美採購岸防魚叉被迫急付款 預算執行公開數據證實此事

46針大傷疤痛苦難抹滅 遭毆宋姓男大生今低調出院了

見前女友有新歡就暴怒 男7刀朝對方「斬下體毀蛋蛋」

香港01 / 撰文：卓柏安
33歲男子康利夫（James Cunliffe）。（網上圖片）
33歲男子康利夫（James Cunliffe）。（網上圖片）

不忿舊愛疑有新歡，竟然演變成恐怖血案！英國1名男子早前看到前女友與1名男性在一起時，竟然憤然拿刀連捅對方下體位置7次，令其身體多處受傷，當中包括睪丸。受害人認為，對方瞄準他的下體出刀，有明顯目的是要斬斷他的陰莖。男子後來被拘捕，近日被裁定謀殺未遂。

事件發生在英國大曼徹斯地區的城市利（Leigh），33歲男子康利夫（James Cunliffe）於案發當日晚上7時半左右到達前女友家中，打算取回衣服，但他在單位內見到另1名男子正和前女友一起聽音樂和飲酒。康利夫看得眼火爆，衝進廚房拿刀捅對方7刀，使其頭、手、腹股溝及睪丸受傷。

受害者向警方表示：「他當時是要把我的陰莖斬斷，他嘗試斬斷我那兒是有原因的。」受害者憶述見到康利夫拿刀走出來時，覺得對方要置他於死地，被捅數刀以為自己死定，將躺在地板上死去。幸運的是，他最終只需留院4天，連檢控官也形容他撿回一命實屬幸運。受害人提到自己只見過康利夫2次，雙方曾互傳訊息，與康利夫的前女友已經數個月無聯絡，只是剛巧當日應邀上門作客。

康利夫事後身穿染血T恤到了叔叔家，直認「我剛剛捅了他（受害人）幾刀」，然後換上新衫出門，再說「我要去買些東西，10年後再見了」。康利夫稱無心殺人，辯護律師形容他的行為「沒有預先策畫」，不過陪審團最後還是裁定他謀殺未遂。案發前康利夫更曾發訊息給前女友，內容提及：「相信我，我忍受得到終身監禁，所以不要惹怒我。」

法院審理案件時指出，2男一直看對方不順眼，康利夫與前女友相識2年，但於3月22日吵架分手。雖然前女友曾經申請禁制令阻止康利夫找她，但康利夫一直無視禁制令。

延伸閱讀：

唔使除褲都知！韓國研究指呢2隻手指長度比例　竟反映陰莖長定短

遭整蠱拍露體照求刪不果　男子怒割好友陰莖　搶手機刪相

文章授權轉載自《香港01》

陰莖 傷害罪 殺人

延伸閱讀

讓外送員久等給小費 竟被嫌「只有30元」氣喊：難道不是錢？

爸代抽兵種中「魔王籤」兒神回應一句 網讚：真男人

女友在黑五好市多眼巴巴望著兩層樓高的它 他PO危機照跪求怎勸退

疑12歲女徵男友「要色、不海王」 地方爸媽搖頭：頭殼先八下去

相關新聞

影／身體無法儲存脂肪 18歲少年罹罕病成「超級紙片人」

蘇格蘭格拉斯哥18歲少年隆巴德（Dylan Lombard）天生罹患罕病MDP症候群，身體無法儲存脂肪，目前全球僅13個病例。

見前女友有新歡就暴怒 男7刀朝對方「斬下體毀蛋蛋」

不忿舊愛疑有新歡，竟然演變成恐怖血案！英國1名男子早前看到前女友與1名男性在一起時，竟然憤然拿刀連捅對方下體位置7次，令其身體多處受傷，當中包括睪丸。受害人認為，對方瞄準他的下體出刀，有明顯目的是要斬斷他的陰莖。男子後來被拘捕，近日被裁定謀殺未遂。

幫Dior拍宣傳照挨批「辱華」 攝影師陳漫：我熱愛祖國

中國知名攝影師陳漫日前為法國精品時裝品牌「迪奧」（Dior）拍攝宣傳照，但照片中的模特兒雙眼狹小、滿臉雀斑、還戴著又尖又...

妙齡女患關節炎「跟伴侶牽手都會痛」坐博愛座被盯很崩潰

英國27歲女性莫麗絲（Georgia Morris）4年前確診罹患關節炎，她的關節疼痛和腫脹，行走困難，甚至跟伴侶牽手時也會痛，令她苦不堪言。

為何不用核彈炸毀小行星？沒做好 危害更大

美國太空總署首度發射太空飛行器撞擊小行星，嘗試改變其軌道，避免未來發生小行星撞地球災難。這項任務讓人想到布魯斯威利主演的...

防衛地球 美小行星撞擊器升空

美國太空總署（ＮＡＳＡ）廿三日發射太空飛行器，預計於十個月後撞擊一顆小行星，使其偏離軌道。這是人類首次測試改變小行星軌道...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。