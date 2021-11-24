快訊

林志玲上陸綜卻沒拿到酬勞 4年追討1700萬判決曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

皇室完全管不動！日「最辣公主」承子女王半夜仍流連鬧區

聯合新聞網 / 綜合報導
承子女王性格活潑開朗，也相當自由奔放，讓皇室相當頭痛。圖為承子女王出訪國外檔案照片。美聯社
承子女王性格活潑開朗，也相當自由奔放，讓皇室相當頭痛。圖為承子女王出訪國外檔案照片。美聯社

日本皇室秋篠宮文仁親王的長女真子因為堅持要下嫁自己的大學同學小室圭，引起日本輿論熱議。然而，日本皇室仍有一名從小就叛逆的的35歲高圓宮承子女王，曾在學生時代太過於奔放，於英國留學期間，遠離皇室時爆出多起失控事件，讓皇室成員、隨扈都感到相當頭痛，近期則是被日媒拍到在六本木鬧區狂歡到半夜2時才回家。

被稱作「最辣公主」的35歲承子女王是高圓宮家三姐妹的長女，兩個妹妹千家典子和守谷絢子分別於2014年以及2018年結婚，並且脫離皇籍。據《NEWS POST SEVEN》報導，承子女王2007年還在英國留學時，就曾經在自己社交軟體上表示想要刺青，還自爆去了學校舞會的制服趴狂歡到凌晨4時才回家，引起日媒熱議。

據了解，承子女王絲毫不在意自己皇室身份，經常參加聯誼活動或是喝酒的聚會，也樂於與人分享戀愛話題、很喜歡喝酒，經常參加聚餐或是舞會。就在11月中旬，東京剛解除疫情警戒時，承子女王即被日媒目擊到，她穿著灰色及膝短裙以及黑色外套，走在凌晨2點的六本木鬧區，過不久就看見隨扈相當慌張地追了上去。

承子女王最近被拍到凌晨2點還在六本木鬧區狂歡。 圖／翻攝自《NEWS POST SEVEN》
承子女王最近被拍到凌晨2點還在六本木鬧區狂歡。 圖／翻攝自《NEWS POST SEVEN》

日本皇室 女王 文仁親王

延伸閱讀

疑12歲女徵男友「要色、不海王」 地方爸媽搖頭：頭殼先八下去

百元小火鍋怎麼吃才對？營養師曝3種地雷湯頭「肥到亮紅燈」

為何台式泡麵都含油包？ 行家點出關鍵原因：沒它就輸了

LINE「1人群組」超狂用法曝光 網讚超好用：我開了10個

相關新聞

海底驚見滿天星！澳洲大堡礁珊瑚產卵大爆發 奇景現生機

名列世界遺產之一的澳洲大堡礁遭遇白化威脅，但科學家今天晚間觀測到，昆士蘭州濱海城市凱恩斯外太平洋海域的珊瑚釋出大量卵子和...

皇室完全管不動！日「最辣公主」承子女王半夜仍流連鬧區

日本皇室秋篠宮文仁親王的長女真子因為堅持要下嫁自己的大學同學小室圭，引起日本輿論熱議。然而，日本皇室仍有一名從小就叛逆的的35歲高圓宮承子女王，曾在學生時代太過於奔放，於英國留學期間，遠離皇室時爆出多起失控事件，讓皇室成員、隨扈都感到相當頭痛，近期則是被日媒拍到在六本木鬧區狂歡到半夜2時才回家。

印度孩童性暴力嚴重 疫情下悲歌

種姓制度、有罪不罰文化都讓性暴力問題在印度持續蔓延，連孩童也難逃魔爪，該國平均每 12 分鐘就會發生一起孩童遭受性暴力案件。隨著防疫措施的實行，民眾居家時間增加...

昆蟲營養又減碳 加工食品有商機

昆蟲成為盤中飧已是未來趨勢，專家試圖用粉末加工，來提高人們對昆蟲的接受程度！昆蟲飲食的好處，包括單位蛋白質產量成本低、碳排量也不高...

NASA演練「撞小行星」救地球 為何未重演電影《世界末日》炸毀戲碼？

美國國家航空暨太空總署（NASA）在美東時間24日凌晨演練人類首次的「星球保衛戰」任務，利用太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭發射1具太空飛行器，目標是在10個月後撞擊1顆距地球680萬英里的小行星，以改變它的軌道，避免未來發生小行星撞地球的災難。這項任務有如重演布魯斯威利主演的賣座電影《世界末日》（Armageddon），不同的是，電影情節描述人類將核彈置於小行星內部引爆，將其炸毀，NASA這次任務僅是以飛行器高速撞擊小行星讓它改道，NASA為何不演練用核彈直接炸毀來襲的小行星？

淫魔富豪預知會死？多次否認想自殺 抱怨囚衣醜、想打給過世母親

曾與美國前總統川普、柯林頓及英國安德魯王子、微軟創辦人蓋茲等名人往來的「淫魔」艾普斯坦（Jeffrey Epstein），2019年在紐約曼哈坦監獄自殺後，許多人都對美國獄中看守狀況感到不可思議。一批23日公布的監獄文件顯示，一輩子都在玩弄造假的艾普斯坦，在生命終點前曾說，他不會自殺。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。