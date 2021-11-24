皇室完全管不動！日「最辣公主」承子女王半夜仍流連鬧區

日本皇室秋篠宮文仁親王的長女真子因為堅持要下嫁自己的大學同學小室圭，引起日本輿論熱議。然而，日本皇室仍有一名從小就叛逆的的35歲高圓宮承子女王，曾在學生時代太過於奔放，於英國留學期間，遠離皇室時爆出多起失控事件，讓皇室成員、隨扈都感到相當頭痛，近期則是被日媒拍到在六本木鬧區狂歡到半夜2時才回家。

被稱作「最辣公主」的35歲承子女王是高圓宮家三姐妹的長女，兩個妹妹千家典子和守谷絢子分別於2014年以及2018年結婚，並且脫離皇籍。據《NEWS POST SEVEN》報導，承子女王2007年還在英國留學時，就曾經在自己社交軟體上表示想要刺青，還自爆去了學校舞會的制服趴狂歡到凌晨4時才回家，引起日媒熱議。

據了解，承子女王絲毫不在意自己皇室身份，經常參加聯誼活動或是喝酒的聚會，也樂於與人分享戀愛話題、很喜歡喝酒，經常參加聚餐或是舞會。就在11月中旬，東京剛解除疫情警戒時，承子女王即被日媒目擊到，她穿著灰色及膝短裙以及黑色外套，走在凌晨2點的六本木鬧區，過不久就看見隨扈相當慌張地追了上去。