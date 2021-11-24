印度孩童性暴力嚴重 疫情下悲歌

種姓制度、有罪不罰文化都讓性暴力問題在印度持續蔓延，連孩童也難逃魔爪，該國平均每 12 分鐘就會發生一起孩童遭受性暴力案件。隨著防疫措施的實行，民眾居家時間增加，線上影片需求亦激增，也包括兒童性虐待影片。全球兒童性虐待影片報告彙整指出，印度受到相關事件投訴中位居榜首。

新冠肺炎加劇問題

《BBC》報導，印度臉書出現可疑的臉書頁面，因為內含兒童的圖片與影片、可能涉及宣傳

兒童性虐待影片。警方經調查後，逮捕一名28歲的男子，並稱該男子正使用臉書頁面，將人們引導至其他網站以銷售兒童性虐待影片。

而這可不是印度兒童唯一的夢魘，該國國家犯罪記錄局於2020年根據保護兒童免遭性犯罪法案，登記了4萬3千起犯罪。而因恥辱與社會風氣不開放，估計實際數字要比紀錄高得多。

儘管印度已經有法律管制兒童性虐待影片，但新冠肺炎卻讓狀況每況愈下。警察官員稱，因為疫情爆發，使人們不得不待在家中，導致該國的網路影片需求激增，這也包括虐待兒童的影音資料。

美國國家失蹤和受虐兒童中心統整2020年超過2千萬份來自世界各地的投訴，包括疑似兒童性虐待影片和其他事件相關內容的圖像、視頻和其他文件的報告。與2019相比，印度的報告數量增加了28%。

種姓制度也是肇因

《CNN》報導，來自達利特社區的婦女與女童們，因為在傳統的種姓制度中屬於最低層，出生就囿限在特定的工作與婚姻對象。這使得她們深受普遍的種族歧視，也導致她們受到性暴力的風險提高。

非政府組織Equality Now 2020年的報告表示，「因為印度社會普遍存在著有罪不罰文化，尤其當肇事者來自佔統治地位的種姓時，最底層的女性經常性的受到被剝奪。」

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