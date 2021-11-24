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昆蟲營養又減碳 加工食品有商機

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
昆蟲飲食在亞、非地區已經是見怪不怪，而西方世界對昆蟲的態度也慢慢改變。（Photo by Peter Kelly on Flickr under C.C. License）
昆蟲飲食在亞、非地區已經是見怪不怪，而西方世界對昆蟲的態度也慢慢改變。（Photo by Peter Kelly on Flickr under C.C. License）

昆蟲成為盤中飧已是未來趨勢，專家試圖用粉末加工，來提高人們對昆蟲的接受程度！昆蟲飲食的好處，包括單位蛋白質產量成本低、碳排量也不高、與人類共通疾病少。西方過去難以接受昆蟲的態度也慢慢改變，預計歐洲食用昆蟲市場到了2027年將達到46.3億美元的產值。

蟲子健康又抗碳排

《半島電視台》引用聯合國糧食及農業組織資料指出，15%的人為碳排放來自畜牧業，此產業目前也是人類攝取蛋白質的主要來源。愛丁堡大學食品安全高級研究員亞歷山大說，「從相同蛋白質產量來看，昆蟲養殖僅使用畜牧肉牛8分之1的土地。」

如果以地球的永續經營為目標，改變飲食習慣勢在必行。荷蘭瓦赫寧根大學熱帶昆蟲學名譽教授范胡斯指出，畜養蟋蟀產生的甲烷比牛少80%，比豬少8到12倍。

而昆蟲將成為世界佳餚的原因不僅是對抗溫室效應。他補充，昆蟲在物種跟人類相去甚遠，所以它們帶原的細菌或病菌較不會影響到人類；而因為昆蟲是冷血動物，不需要消耗能量來保持恆溫，所以養殖昆蟲需要的水量大概是同等數量牲畜的6分之1。

昆蟲難下嚥磨成粉

《BBC》報導，儘管昆蟲入菜在亞洲、非洲地區已見怪不怪，如中國的辣蠍子、肯亞的炸白蟻與印尼的咖哩蜻蜓等。但對西方人來說，昆蟲可能還是難以下嚥，根據歐洲消費者組織2020年的調查指出，僅10%的歐洲人願意以昆蟲來代替肉類。

食品消費者研究員薩加里表示，西方仍無法擺脫昆蟲就是骯髒、噁心的概念。他說，最好的方式就是將昆蟲磨成粉末加在加工食品中，而不是以「原型食物」的方式供應。而在歐洲食品安全局批准後，歐洲部分公司也開始積極投資使用昆蟲，預計歐洲食用昆蟲市場到了2027年將達到46.3億美元的產值。

吃不下給動物吃

而如果民眾仍遲遲無法接受昆蟲飲食的話，拿去餵養牲畜將成為解方。糧農組織研究員克拉克正致力於讓小農自行生產昆蟲，以餵養豬、雞等牲畜。她說，與傳統飼料相比，使用昆蟲作為飼料對環境的成本要低得多。

國際報告指出，世界上大約 17%的食物最後落腳於垃圾桶。她說，如果這些被浪費的食物可作為昆蟲的飼料，然後可以用以餵養牲畜。「這對當地農民和環境來說，將是雙贏的狀況。」

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