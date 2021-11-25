影／身體無法儲存脂肪 18歲少年罹罕病成「超級紙片人」

蘇格蘭格拉斯哥18歲少年隆巴德（Dylan Lombard）天生罹患罕病MDP症候群，身體無法儲存脂肪，目前全球僅13個病例。

隆巴德出生1歲半時出現聽力不佳及早衰症狀，但10年後才確診為MDP症候群（Mandibular hypoplasia, Deafness and Progeroid features）。這種病症僅影響全球六億分之一的人，患者的脂肪組織無法儲存在皮膚下，並導致下頷骨發育不全、耳聾和皮膚緊繃。

隆巴德提到醫生耗時10年才確認他罹患這種罕病，因為這種病實在太少見。他透露成長過程很艱辛：「人們常盯著我大笑，或用不同的方式對待我，真的讓我很難受，但隨著年齡的增長，我學會不讓疾病影響我。」

隆巴德表示自己很喜歡向大眾講述自己的故事，讓人們更理解這個疾病：「當我這麼做時，我確信這會讓我變得更堅強、更有自信。」

MDP症候群讓隆巴德無法參加與人碰觸的體育活動，但他從11歲時就發展出對攝影的熱情，爸媽也很鼓勵他，他在15歲時收到媽媽送的第一台相機後就一頭栽進攝影的世界。

隆巴德深信每個人都有能力成為「最好的自己」。他並鼓勵人們：「沒有人該害怕自己的處境，重要的是要繼續做讓自己快樂的事情。毅力是關鍵，永遠不要放棄。」