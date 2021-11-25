妙齡女患關節炎「跟伴侶牽手都會痛」坐博愛座被盯很崩潰

英國27歲女性莫麗絲（Georgia Morris）4年前確診罹患關節炎，她的關節疼痛和腫脹，行走困難，甚至跟伴侶牽手時也會痛，令她苦不堪言。

莫麗絲表示因自己的症狀不外顯，且此病較好發於老年人身上，人們很難同理並協助她，甚至連親友或伴侶偶爾也會忘記她生病了。

莫麗絲提到確診前一年頭上出現小塊乾癬，幾個月後右腳腫起來，接著整條腿都起疹子，腳趾也紅腫，她心想：「這到底是什麼？」但即便當時她因為劇痛須要柱枴杖，仍會上健身房運動。

但病情很快惡化到她無法運動、開車或上樓梯的地步，有時甚至難以起床。莫麗絲罹患的乾癬性關節炎（psoriatic arthritis）是一種自體免疫病所引起的關節炎，症狀為皮疹、關節腫痛、僵硬和運動障礙。這種類型的關節炎是一種可能會逐漸惡化的慢性病，關節可能因永久損壞或變形須要進行手術。

莫麗絲目前身體出現非常疼痛的關節炎症狀，包括皮膚紅腫以及手指和腳趾腫脹，形成所謂的「香腸指」。

莫麗絲說之前有一次戴著「請讓座給我」的牌子搭地鐵，每個乘客都盯著我看，讓她感到很崩潰。她現在每天都穿戴護腕、支撐物和鞋墊行走，但外觀上不明顯，「甚至密友、伴侶和家人有時也會忘記我生病」。

莫麗絲透露現在兩手手指常腫到「跟交往2年的伴侶牽手都會痛」，但她盡量以幽默輕鬆的心情看待病情。

英國關節炎慈善機構Versus Arthritis研究人員卡特（Natalie Carter）指出，每位關節炎患者的經歷不太相同，有些患者在某種天氣條件下疼痛程度會加劇，其他患者則完全相反。

卡特建議如果患者在天冷時病情更惡化，要注意保暖，「穿寬鬆的衣服會很有幫助，因為它們比厚衣服更能吸收熱量。或穿厚襪子或2雙襪子（但不要太緊）保持雙腳溫暖，還可以試著在鞋底放墊子。」

卡特說冷天黃昏時關閉窗簾能讓室內保持溫暖，「熱水袋」則能讓床鋪暖烘烘，緩解關節僵硬。且患者務必「多動」才能促進血液循環、保持身體溫暖。就算冷天很難在戶外長時間運動，也能選擇室內運動如：瑜伽、有氧運動或使用跑步機。