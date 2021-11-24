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用戶遭以色列間諜軟體商NSO鎖定 蘋果在美提告

中央社 / 華盛頓23日綜合外電報導

蘋果公司（Apple Inc.）今天向間諜軟體公司NSO集團提告，指控NSO鎖定蘋果裝置用戶為監控目標，還說這家陷入惡意軟體「飛馬」監控醜聞的以色列公司，需為此負起責任。

NSO集團（NSO Group）早因「飛馬」（Pegasus）軟體傳出將數以萬計活躍人士、記者和政治人物列為潛在目標而深陷爭議，現在又被蘋果公司提告，無疑雪上加霜。

美國當局數週前以NSO遭控「讓外國政府得以進行跨國鎮壓」為由，限制NSO與美國組織之間的關係。

法新社報導，蘋果發聲明宣布在美國加州聯邦法院遞狀時表示：「為避免用戶受到進一步侵害和傷害，蘋果也將申請永久禁制令，禁止NSO集團使用蘋果軟體、服務或裝置。」

蘋果軟體工程副總裁費德里吉（Craig Federighi）說：「NSO集團這種國家資助的行為者花費數以百萬計美元在尖端監控技術上，卻未實質負起責任，那需要改變。」

NSO尚未回覆記者詢問。

臉書（Facebook）2019年就曾對NSO集團提出訴訟，指控NSO利用聊天軟體WhatsApp，來對記者、人權運動人士等人進行網路間諜活動。

美國 間諜 醜聞

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