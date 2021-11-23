保衛地球安全 NASA將發射太空飛行器撞小行星
美國國家航空暨太空總署（NASA）尋求展示行星防禦系統，此系統設計旨在讓可能撞上地球的小行星偏離軌道，搭載撞擊飛行器的美國太空探索科技公司火箭將於今晚從加州發射。
這項名為「雙小行星改道測試」（Double AsteroidRedirection Test, DART）計畫，將測試NASA是否有能力以動能改變小行星的運行軌道，利用機器人太空飛行器高速撞擊小行星使其改道，免於撞上地球。
DART的目標物相當於希克蘇魯伯隕石（Chicxulub）體積的一小部分。希克蘇魯伯隕石於約6600萬年前撞擊地球，造成地球上大部分物種死亡。在可預見的未來，這類小行星並不在撞擊地球的軌道上。
但科學家表示，較小型的小行星更為常見，近期對地球構成更大的理論上威脅。
NASA已僱用馬斯克（Elon Musk）的太空探索科技公司（SpaceX）獵鷹9號（Falcon 9）火箭，搭載執行DART任務的太空飛行器，預計太平洋時間11月23日晚上10時20分（台北時間24日下午2時20分）從加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）發射升空。
若屆時按預定時間發射，DART將在10個月後抵達目的地，在距離地球約680萬英里（1094萬公里）處撞擊小行星。
這個目標物、小行星衛星「迪莫弗斯」（Dimorphos）直徑約525英尺（約160公尺），環繞著另個較大的小行星「迪迪莫斯」（Didymos）運行。
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