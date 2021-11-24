親姊妹感情好到同步懷孕生女 跨時空跟「童年大肚照」比一比

美國一對親姊妹35歲的狄亞茲（Bri Dietz）及33歲的芭芭（Chaulet Barba）幾乎同時懷孕、各自生下一女。她們在孕期拍下一組照片，對照童年時2人拿氣球放肚子上「裝孕婦」的影像。

狄亞茲的女兒戈爾迪（Goldie) 現在已滿2歲，她跟芭芭的女兒潔瑪（Gemma）做出與她們母親一樣的照片，3組照片放一起頗吸睛。

狄亞茲和芭芭從小感情就非常好，甚至到現在每天都會講電話。狄亞茲表示當她發現自己跟芭芭同步懷孕時，馬上就想起小時候她們一起拍的「裝孕婦」照片。她也立刻想到一定要跟芭芭再拍一張類似的照片，與童年照片互相比對。

狄亞茲稱這整件事就像特別的「姊妹時刻」，很幸運跟芭芭有機會重現當時的場景。狄亞茲和芭芭的2個女兒感情也非常融洽，會一起玩耍。

狄亞茲提到：「我跟芭芭的姊妹情無可取代，即便我們2家現在相距車程7小時，但親情依舊堅固，我們30多歲也沒有改變。」