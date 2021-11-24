快訊

美國務院公布民主峰會名單 我在受邀名單內

第三場公投說明會今登場 王美花、林麗蟬女力對戰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

親姊妹感情好到同步懷孕生女 跨時空跟「童年大肚照」比一比

聯合新聞網 / 綜合報導
親姊妹同步懷孕(右圖)，童年也曾一起拍攝「大肚」照(左圖)。圖／取自dailymail
親姊妹同步懷孕(右圖)，童年也曾一起拍攝「大肚」照(左圖)。圖／取自dailymail

美國一對親姊妹35歲的狄亞茲（Bri Dietz）及33歲的芭芭（Chaulet Barba）幾乎同時懷孕、各自生下一女。她們在孕期拍下一組照片，對照童年時2人拿氣球放肚子上「裝孕婦」的影像。

狄亞茲的女兒戈爾迪（Goldie) 現在已滿2歲，她跟芭芭的女兒潔瑪（Gemma）做出與她們母親一樣的照片，3組照片放一起頗吸睛。

狄亞茲和芭芭從小感情就非常好，甚至到現在每天都會講電話。狄亞茲表示當她發現自己跟芭芭同步懷孕時，馬上就想起小時候她們一起拍的「裝孕婦」照片。她也立刻想到一定要跟芭芭再拍一張類似的照片，與童年照片互相比對。

狄亞茲稱這整件事就像特別的「姊妹時刻」，很幸運跟芭芭有機會重現當時的場景。狄亞茲和芭芭的2個女兒感情也非常融洽，會一起玩耍。

狄亞茲提到：「我跟芭芭的姊妹情無可取代，即便我們2家現在相距車程7小時，但親情依舊堅固，我們30多歲也沒有改變。」

親姊妹的2個女兒也拍了一張「大肚」照。圖／取自dailymail
親姊妹的2個女兒也拍了一張「大肚」照。圖／取自dailymail

孕婦 懷孕 美國

延伸閱讀

人妻遭家暴3年拒離婚原因曝光「老公太帥」 網見真身：眼睛壞了

NASA女工程師找兼差工作 薪資曝光網驚：不夠花嗎？

女客人敷面膜「怕嚇到你」 外送員一句話網笑翻：憑實力單身

影／不要同時養兩隻貓！ 他秀「包圍照」哭笑不得

相關新聞

雞兔同籠的正義？美國教育的「數學課大戰爭」

「你的人生是被數學成就？還是被數學直接摧毀在起跑點？在變成大人後，你認為曾經的『數學課』對現在的你...有用嗎？」美國加州數學新課綱的審訂，從今年5月以來就爭議不斷。近期議論的焦點，是新課綱為了要弭平數學學習的成績落差，「不鼓勵」學生超前學習，將較難的課程往更高年級推遲學習，以及把統計學、數據學等實用科目，來取代被認為相對艱澀的微積分。希望整體難易度下降、平衡學生的資質落差的同時，新課綱也期望導入「社會正義」的思辨方法，在各年級的教學現場，讓學生可以不只是純粹的算術教學，而是透過數學題目的設計來認識、解決和現實生活有關的議題。

12歲男童發揮童軍技能 成功救援迷路登山客和隨行受傷狗狗

美國一對夫婦日前登山在入夜後迷路，他們沒有水和食物，手機也沒電。隨行的45公斤狗受傷無法行走。所幸獲得一名女性克莉絲汀（Christine）及她12歲兒子大衛（David）的援助才順利脫困。

親姊妹感情好到同步懷孕生女 跨時空跟「童年大肚照」比一比

美國一對親姊妹35歲的狄亞茲（Bri Dietz）及33歲的芭芭（Chaulet Barba）幾乎同時懷孕、各自生下一女。她們在孕期拍下一組照片，對照童年時2人拿氣球放肚子上「裝孕婦」的影像。

日本長崎市擬開徵住宿稅 每人每晚最多新台幣121元

日本長崎市正研究開徵住宿稅，作為振興觀光新財源。長崎市長田上富久昨天表示，將針對每晚住宿費分級開徵，最低100日圓、最多...

Uber Eats新服務 在加拿大可點大麻

Uber今天宣布，他們旗下的Uber Eats，在加拿大已經可以接受訂單，讓娛樂用大麻可以像零食一樣輕鬆點

後悔飾演「丹麥女孩」？艾迪瑞德曼專訪坦言：是個錯誤

英國男星艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）2015年以「丹麥女孩」（The Danish Girl）中精湛的演技...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。