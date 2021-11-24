12歲男童發揮童軍技能 成功救援迷路登山客和隨行受傷狗狗

美國一對夫婦日前登山在入夜後迷路，他們沒有水和食物，手機也沒電，隨行的45公斤狗受傷無法行走。所幸獲得一名女性克莉絲汀（Christine）及她12歲兒子大衛（David）的援助才順利脫困。

大衛說當時跟媽媽登山看到這對夫妻，便上前詢問是否需要協助。看到狗的爪子上有傷口，走路一拐一拐很痛苦。

夫妻試著將狗扛在背上行走，但牠實在太重。這時大衛想到自己參加童軍團運用到的技能。

大衛解釋：「我們找到一根大樹枝，將樹枝折成兩半，再將樹枝插進上衣的袖口，做成一個擔架。」

克莉絲汀起先對這個點子半信半疑，後來發現真的很管用：「我們最初覺得這方法行不通，因為不認為狗會爬上擔架。結果狗狗很高興爬上擔架，我們就能抬著牠走。」

大衛回想當時情景直呼不容易：「我們輪流抬擔架，有時候4個人一起抬，一邊2個人。狗狗有時候會走下擔架自己走一點路，讓我們稍微放鬆一下。」

最後他們成功脫困，狗也獲得治療、復原狀況良好。大衛提醒登山客要準備充足的食物和水，並要熟悉登山路線。

大衛樂見自己日行一善，表示：「當你幫助別人時，你就會知道那天你做了一件好事，會很開心。」