快訊

又見超商店員有人身安危！69歲男酒醉不實名制作勢攻擊

光啟高中儲藏室竟成「挖礦場」 半年24小時猛挖以太幣

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「每年恐損失250億」澳洲恐肇生物滅絕潮 外來入侵種嚴重

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
澳洲有80%以上的哺乳動物都是當地特有種，但外來入侵物種恐造成下一波當地物種的滅絕浪潮。（Photo by Sue Thompson on Flickr under C.C. License）
澳洲有80%以上的哺乳動物都是當地特有種，但外來入侵物種恐造成下一波當地物種的滅絕浪潮。（Photo by Sue Thompson on Flickr under C.C. License）

澳洲若不採取應對外來入侵種的措施，恐在2050年面臨下一波動植物滅絕後果，並將造成每年至少250億美金的損失！目前已有近10%的澳洲物種慘遭滅絕命運。學術機構呼籲，透過邊境嚴格管制、開發相關基因技術，可減緩外來入侵物種的傷害。

物種滅絕恐重演

《衛報》引用澳洲國家科學機構（CSIRO）和外來入侵種解決方案中心的研究報告指出，超過80%的國家級瀕危生物，都肇因於外來入侵種的威脅。 除非澳洲對外來入侵種採取行動，否則將在2050年前面臨當地動、植物的滅絕潮。

《CNN》報導，隨著1788年歐洲人踏上澳洲的土地，也揭開了當地生物災難的序章。其中，澳洲有80%以上的哺乳動物為特有種，而歐洲人帶來的老鼠、狗等入侵種、新疾病等問題，造成本地物種銷聲匿跡。2019年研究更指出，已有6到10%的澳洲物種已經慘遭滅絕的命運。

兔子竟是環境殺手

蹦蹦跳跳的兔子竟是澳洲環境最大的威脅。澳洲國家科學機構生物安全研究主管謝潑德說，四竄的兔子不僅造成農業的破壞，也造成其他物種的棲息地遭到破壞。他說，目前雖有相關措施來減少兔子們對農業的影響，但迄今未能將它們的數量減少到夠低的數量，以阻止對當地環境的破壞。

外來入侵種在過去60年已對澳洲造成了 3900 億美元的損失，如外來物種帶原的疾病造成當地農業的損失。而該研究指出，未來澳洲將為該問題付出高達每年 250 億美元的成本。而且這個數字可能還被低估，因為外來入侵種造成的生物多樣性降低、管理困難等成本，難以反映在數據上。

邊境嚴管、基因控制

澳洲國家科學機構和外來入侵種解決方案中心共同呼籲，應加強相關技術的投資和開發，如加強澳洲邊境的檢測措施，在港口或機場就阻止這些外來入侵種登陸。同時為了解決當地已存的外來入侵種問題，研究人員表示，政府應盡快開發能夠控制並減少入侵物種的基因技術。

外來入侵種解決方案中心執行長安德烈斯說，「目前每十年就有四種澳洲本土生物面臨滅絕危機。」他將加強相關公眾宣導，讓民眾發現、舉報外來入侵種，實現「淨零滅絕」的目標。

【更多精采內容，詳見

澳洲 基因 機場

延伸閱讀

反制中國 澳洲參議員：挺台灣加入國際刑警組織

國產疫苗進軍國際 跨大步

期貨商論壇／生技期 多頭排列

好市多黑色購物週第2天優惠再公開 液體衛生棉、超夯精油皂必入手

相關新聞

後悔飾演「丹麥女孩」？艾迪瑞德曼專訪坦言：是個錯誤

英國男星艾迪瑞德曼（Eddie Redmayne）2015年以「丹麥女孩」（The Danish Girl）中精湛的演技...

「每年恐損失250億」澳洲恐肇生物滅絕潮 外來入侵種嚴重

澳洲若不採取應對外來入侵種的措施，恐在2050年面臨下一波動植物滅絕後果，並將造成每年至少250億美金的損失！目前已有近10%的澳洲物種慘遭滅絕命運。學術機構呼籲，透過邊境嚴格管制、開發相關基因技術，可減緩外來入侵物種的傷害。

東京議員木下富美子7次無照駕駛 爭議4月終辭職

日本東京都議員木下富美子今年7月剛當選連任後，被發現無照駕駛肇禍，後又被查出她共無照駕駛7次；木下原本堅不請辭，但在東京...

變身「加密貨幣之都」？美國市長們的大挖礦時代

「美國各城市的大挖礦時代即將來臨？」近來發生了一件振奮幣圈的事，即是紐約市新當選市長──民主黨籍的亞當斯（Eric Adams）宣布，明年上任後，將接受比特幣支付他的前三筆薪水。同時，亞當斯也表示要讓紐約成為加密貨幣和其他創新產業的中心。在疫情大流行期間，紐約減少了巨額觀光收益，加密貨幣可能會紐約帶來新的成長機會。

警察臥底20年扮成戀童癖者 逼自己看兒童不雅照取得「同儕」信賴

英國退休警官詹姆斯為了取得戀童癖犯罪者信任，曾假扮「戀童癖者」臥底長達20年，拯救了至少50名孩童。

機器服務生吸睛 伊拉克牙醫開設數位餐廳高朋滿座

在曾飽受戰火蹂躪的伊拉克城市摩蘇爾，一身藍白相間塗裝、有著紅色眼睛的機器人在餐廳忙進忙出，並說道「歡迎光臨，祝您在我們餐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。