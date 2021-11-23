「每年恐損失250億」澳洲恐肇生物滅絕潮 外來入侵種嚴重

澳洲若不採取應對外來入侵種的措施，恐在2050年面臨下一波動植物滅絕後果，並將造成每年至少250億美金的損失！目前已有近10%的澳洲物種慘遭滅絕命運。學術機構呼籲，透過邊境嚴格管制、開發相關基因技術，可減緩外來入侵物種的傷害。

物種滅絕恐重演

《衛報》引用澳洲國家科學機構（CSIRO）和外來入侵種解決方案中心的研究報告指出，超過80%的國家級瀕危生物，都肇因於外來入侵種的威脅。 除非澳洲對外來入侵種採取行動，否則將在2050年前面臨當地動、植物的滅絕潮。

《CNN》報導，隨著1788年歐洲人踏上澳洲的土地，也揭開了當地生物災難的序章。其中，澳洲有80%以上的哺乳動物為特有種，而歐洲人帶來的老鼠、狗等入侵種、新疾病等問題，造成本地物種銷聲匿跡。2019年研究更指出，已有6到10%的澳洲物種已經慘遭滅絕的命運。

兔子竟是環境殺手

蹦蹦跳跳的兔子竟是澳洲環境最大的威脅。澳洲國家科學機構生物安全研究主管謝潑德說，四竄的兔子不僅造成農業的破壞，也造成其他物種的棲息地遭到破壞。他說，目前雖有相關措施來減少兔子們對農業的影響，但迄今未能將它們的數量減少到夠低的數量，以阻止對當地環境的破壞。

外來入侵種在過去60年已對澳洲造成了 3900 億美元的損失，如外來物種帶原的疾病造成當地農業的損失。而該研究指出，未來澳洲將為該問題付出高達每年 250 億美元的成本。而且這個數字可能還被低估，因為外來入侵種造成的生物多樣性降低、管理困難等成本，難以反映在數據上。

邊境嚴管、基因控制

澳洲國家科學機構和外來入侵種解決方案中心共同呼籲，應加強相關技術的投資和開發，如加強澳洲邊境的檢測措施，在港口或機場就阻止這些外來入侵種登陸。同時為了解決當地已存的外來入侵種問題，研究人員表示，政府應盡快開發能夠控制並減少入侵物種的基因技術。

外來入侵種解決方案中心執行長安德烈斯說，「目前每十年就有四種澳洲本土生物面臨滅絕危機。」他將加強相關公眾宣導，讓民眾發現、舉報外來入侵種，實現「淨零滅絕」的目標。

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