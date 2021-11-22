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女不滿湯太燙融化蓋子 朝店員臉上潑辣湯「兩眼都在燒！」
美國德州31歲女性瑪汀內絲（Amanda Martinez）本月7日因墨西哥餐廳外帶的辣湯太燙融化塑料蓋，心生不滿後朝24歲分店經理布洛蘭（Jannelle Broland）身上潑灑整杯湯。警方已依身體傷害罪逮捕瑪汀內絲。
布洛蘭說瑪汀內絲最初打電話來抱怨，即便布洛蘭賠償瑪汀內絲免費餐點、並讓她全額退款，仍無法平息她內心的怒火，大聲在電話中斥責布洛蘭。布洛蘭表示她提出退款或免費更換餐點時，瑪汀內絲都會打斷她並口出惡言，認為「她似乎什麼都不想要，只是為了罵我。」
布洛蘭請瑪汀內絲不要這麼對她說話，瑪汀內絲則回應：「我想他X的怎麼對你說話都可以」，布洛蘭答：「女士，你不行這麼做」接著掛斷電話。沒想到怒不可遏的瑪汀內絲稍後就這麼衝進店裡朝她臉上潑湯。
布洛蘭指出當下「像被噴了胡椒粉、兩眼感覺像在燒」，她擦掉眼睛和鼻子上的「非常辣」的湯，腳還因湯打滑，所幸沒有受重傷。
餐廳其他顧客幫忙記錄瑪汀內絲和同伴的臉及車牌。隨後警察趕到現場，布洛蘭提出了申訴。
布洛蘭想起事發時情緒很震驚，跑到洗手間後大哭，遇到一名好心人用紙巾擦她的臉和頭髮。其他同事則幫她更換制服，讓她心存感激。
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