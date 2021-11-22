億萬富商擁5千後宮！用藥性侵未成年女子 還想暗殺知情友人

美國科技業億萬富翁高根（Michael Goguen）被爆料長年與年輕女性有不當性關係，他透過金錢與藥品控制女性，並要求員工協助，甚至還有一份Excel文件，紀錄曾與他發生關係的5000名女性名單，此外他還曾下令員工殺害知道內幕的友人，另以詐欺手段將前女友驅逐出境。

根據每日郵報報導，億萬富翁高根已婚並育有兩名孩子，然而卻被發現長年經營大量非法性關係。高根所有的維安公司「艾敏特集團」（Amyntor Group）前員工於2月提告，他們承認協助高根控制後宮，以金錢及物質利誘女性，要求她們與高根發生性行為，其中不乏有未成年女性。

其中一名受害者多伊（Pam Doe）在17歲時，被高根以酒精、古柯鹼等藥品迷昏後性侵，原打算對他提告，但高根事後提供1200美金（約新台幣3.3萬元）的封口費，要求多伊簽署保密及禁止誹謗協議，並撤銷告訴。當時時任白魚市警探艾瑞克森（Shane Erickson）也被高根收買，目前已被開除。

前員工馬歇爾（Matthew Marshall）指出，高根發現友人納許（Bryan Nash）清楚他私下的醜聞細節，因此下令員工暗殺納許，不過最後沒有行動成功。高根在2016年曾透過詐欺手段，將前女友巴蒂斯特（Amber Baptiste）驅逐出境，之後卻被巴蒂斯特指控性侵。

另外，起訴書中提及，高根現居蒙大拿州白魚市，但他在全國都有情婦與豪宅，藉此在各地尋歡作樂，他某間自營酒吧的地下室還設有密室，裡面也有裝設脫衣舞鋼管。