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9歲女童姦殺懸案 時隔62年靠著DNA鑑定終於偵破

聯合新聞網 / 綜合報導
警方靠著DNA鑑定偵破62年前的懸案 。圖／取自nypost
警方靠著DNA鑑定偵破62年前的懸案 。圖／取自nypost

美國華盛頓州9歲女童蘿潔絲（Candy Rogers）1959年遭到姦殺後，警方全力緝捕兇手卻徒勞無功。本月19日靠著DNA鑑定，終於偵破這樁警方口中「聖母峰等級」的懸案，犯人是前士兵霍夫（John Reigh Hoff）。

霍夫1970年自殺身亡，享年31歲，但霍夫的女兒凱西（Cathie）今年得知他是嫌疑人後自願向警方提供DNA樣本。凱西表示：「很難過發現自己的父親做出這種事，他太邪惡了。」

蘿潔絲1959年在家附近賣薄荷糖就下落不明。警方展開大規模搜索行動，2名空軍飛行員在蘿潔絲失蹤16天後，駕駛直升機尋找她的行蹤時，不幸撞上電線後死亡。最後2名外出打獵的男人，在離蘿潔絲家幾公里遠樹林裡發現她的屍體。

當時20歲的霍夫在軍隊服役，駐紮在空軍基地。他並未被認定為殺害蘿潔絲的嫌犯，但他2年後因用自己的衣服捆綁、勒死一名婦女而被判刑革職。霍夫從軍隊退役後到一家木材場擔任推銷員，最後自殺身亡。

當局今年結合家譜研究、從蘿潔絲身上採集的精液和霍夫屍體中提取的DNA，確認他就是62年前姦殺蘿潔絲的兇手。

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DNA 空軍 美國 失蹤

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