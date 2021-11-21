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千人遊行控訴性暴力 呼籲編預算防治

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導
法國民眾於20日進行示威遊行，呼籲終結性別暴力的殺害女性的行為。（Photo by NousToutesOrg on Facebook）
法國民眾於20日進行示威遊行，呼籲終結性別暴力的殺害女性的行為。（Photo by NousToutesOrg on Facebook）

「停止性暴力！」上千民眾街頭於20日湧上法國各地街頭，為今年遭另一半殺害的其中101位女性發聲。研究指出，每年有超過22萬名女性遭受伴侶的性虐待。活動人士呼籲，法國總統馬克宏須提高打擊性暴力行為的資金從4億美元至每年11億美元才夠。

遊行斥責性暴力

《半島電視台》報導，數以千計的法國民眾於20日走上街頭，揮舞大大的旗幟，上面寫著「停止性別歧視與性暴力。」愈來愈多法國女性勇敢談論被性騷擾或性虐待的經驗，並要求政府採取更多行為來防止對女性的暴力侵害。

反對暴力侵害婦女的組織表示，今年在法國，幾乎每三天就有一位婦女被她們的伴侶或前伴侶殺害。該國2017年的研究也顯示，每年有超過22萬名女性遭受伴侶的性暴力行為。《世界衛生組織》3月的研究更指出，世界上每三位女性之中，就有一位受到過性暴力。

活動人士表示，馬克宏應該每年投入至少11 億美元，來打擊對婦女的暴力行為，並提供用受害女性更多的庇護，而不是現在的 4.06 億美元。示威者勒戈夫說，政府已有一些防範措施，如帶有特殊按鈕的電話，可以即時且迅速地提醒警察，但她也表示，現行制度對性別暴力的加害者太過寬容，所以現在法國的防範制度仍「遠遠不夠」。

響應女權國際日

此遊行活動還只是一連串活動其中之一。將到來的11月25日是「消除對女性使用暴力國際日」（International Day for the Elimination of Violence against Women），法國女權活動組織聯合行動平台 Nous Toutes 於20日就在法國首都及各地發起集會行動，呼籲停止針對婦女、兒童以及跨性別人士的性暴力和性別暴力。

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法國 女權 馬克宏

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