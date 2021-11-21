英國前衛實驗品牌Vollebak 史上最堅硬羽絨可穿一世？

一直以環保與實驗性為重心的英國品牌Vollebak，標榜著「來自未來的服裝」去創作，推出的產品牌雖然不算多，但是每一件也是相當創新、用心與驚人。繼過往以回收垃圾場的電子廢料，重新製的「Garbage Watch 垃圾手錶」之外，上年就推出「史上最堅固外套」，以及最近全新的「火星」作品，也是同樣值得關注。

2020年Vollebak推出名為「Puffer Jacket」的新作品，使用有史以來最堅固的纖維製作，每一根纖維都比鋼強15倍。此物料Vollebak稱為「Indestructible Puffer」，是由Dyneema所構成，為現今人類已知最堅韌的單一纖維，屬於一種超高分子量聚乙烯，不單兼具極高的強度和極輕重量。最初Dyneema是用於防彈衣、防彈車裝甲、巨型集裝箱船的繫泊系統，以及用於在狂暴冰冷的海洋中拉緊石油鑽井平台的繩索。另外物料即使低至-40°C的溫度下，是依然保持堅固，更是越冷越堅硬。近年Dyneema常用作複合材料，添加到其他物料，來增加物品的堅固程度，但是「Puffer Jacket」用上100% Dyneema製成，可見其瘋狂性。

Puffer Jacket。圖／Vollebak

原先是軍事專用的物料Dyneema，後來漸漸運用到不同的層面，在大多飛機中的防彈駕駛艙門就是其一例子。Dyneema重量很輕，更能漂浮在水面之上，而且可抵抗潮濕、紫外線和化學物質的影響。Vollebak將其特性移值至「Puffer Jacket」，讓用家不論面對極端天氣，或是在大自然面對不同的危險，也可以生存，如跌落岩石、冰與樹森中也有保護性，同時刀刃也未能輕鬆刺破其羽絨服。不過外套也非萬能，首先不能阻擋子彈，而且抗熱性不高。

一般戶外的羽絨服，最大問題是當物料被刺後，就成了羽絨的逃生出口，而且1至2年就開始漏羽毛。因此「Puffer Jacket」用上如此堅固物料，自然解決一切問題，而且能在 -40°C下保持溫暖，不過衣重為2,000克。因為面料是先紡後織，比原先更厚實，據稱是牛仔布料質感。「Puffer Jacket」設有不少大收納性口袋，而且在側袋內襯加上羊毛。另外每一件外套也用上約30個半升的回收塑料瓶製成，將用過的塑料瓶變成絕緣合成纖維，保持Vollebak一貫的環保理念。

來到2021年，Vollebak推出全新的火星系列，以適合任何星球的太空工作服為靈感，為未來的星球移民與太空漫遊提前作準備。Mars Jacket用上Ballistic Nylon（彈性尼龍）作外層，此物料最早用於在第二次世界大戰中的飛行員防彈衣，除了極其耐用、堅韌和抗撕裂外，Ballistic Nylon還具有高韌度。內層用上高彈性的Cordura物料，提升舒適與防風性。另外最有趣是其嘔吐袋，因為在外太空會出現太空病或太空適應綜合症 （SAS），所有內置一個由嘔吐袋，放置在3D打印並以尼龍粉末製成的螺旋蓋密封口袋。衣身也加入大量功能性的設計，大容量的口袋之外，還有一個反重力口袋。

衣身設有一個反重力口袋，在地球上是相反，但在外太空的話就能正常使用。圖／Vollebak

Mars Jacket。圖／Vollebak

2015年創立的英國實驗性服裝品牌Vollebak，由孿生兄弟Steve Tidball和Nick Tidball主理，直言現今服裝如同過往50,000年一樣，以保持溫暖、乾燥和涼爽為主，但是他們想在此開啟一場革命，將衣物用來增強力量與感官知覺等層面，向著與Tesla及elBulli能相提並論的級數進發。多年來，不同的產品讓品牌獲得《TIME》、《WIRED》和Fast Company創新獎，得到權威性的業界單位肯定。另外Vollebak有著創新的營運模式，因為所有產品在製作上也需要相當嶄新的高科技製作，用上1至5年時間不等，視乎技術與物料的普及性，因此是開啟預訂機制，有別於現時的「即食文化」與方便性見稱的網購服務。

Vollebak的創辦與主理人是一對孿生兄弟。圖／Vollebak

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文章授權轉載自《香港01》