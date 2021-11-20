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如何把核電廠搬上月球？NASA徵詢意見

中央社 / 波伊西20日綜合外電報導
美國國家航空暨太空總署（NASA）和美國能源部愛達荷國家實驗室19日徵求提案，以開發星球表面核裂變電力系統。 法新社
美國國家航空暨太空總署（NASA）和美國能源部愛達荷國家實驗室19日徵求提案，以開發星球表面核裂變電力系統。 法新社

如果有人知道要怎麼把核電廠搬上月球，美國政府很想聽聽他的意見。

美國國家航空暨太空總署（NASA）和美國能源部愛達荷國家實驗室（U.S. Department of Energy's IdahoNational Laboratory）19日徵求提案，以開發星球表面核裂變電力系統。

這兩個機構正在合作，希望在10年內開發一項不用仰賴太陽的能量來源，供登月任務使用。

實驗室的核裂變能源計畫領導人柯比塞羅（Sebastian Corbisiero）在聲明中表示：「能在月球建造一個可靠、大功率的供電系統，對人類探索太空的下一步極為重要，而我們距離達成這個目標近在咫尺。」

如果人類能在月球表面持續活動，下個目標將是火星。NASA表示，核裂變能源系統能提供持續、充足的電源，無論月球或火星的環境條件如何改變。

NASA的太空技術任務局（Space Technology MissionDirectorate）副局長魯伊特（Jim Reuter）在聲明中說，核裂變能源系統預料將能大大嘉惠月球與火星的能源架構，甚至能替地球的能源使用帶來革新。

這座核反應爐將在地球建造，接著送往月球。

被帶上月球的核裂變能源系統，應該要包括一具以鈾為燃料的反應器核心、一套能把核能轉變為可用能源的系統、一套能夠使反應器冷卻的系統，以及一套不到40千瓦的持續供電系統，能在月球供電10年。

其他必要功能還包括能夠不藉由人力自動開關，能在月球著陸器的甲板上運作，以及能從著陸器上卸載，在一個可移動的系統上運轉，並且能夠轉移到月球上的不同地點使用。

此外，為了從地球發射到月球，它還必須能裝入一個直徑4公尺、長6公尺的圓筒，重量不能超過6000公斤。

NASA徵求這套系統的初步設計，遞交截止日期為明年2月19日。

NASA 太空 核電

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