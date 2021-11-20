3姊弟同吃一碗泡麵 胃痙攣嘔吐1小時內相繼死亡

南非馬瑟韋爾（Motherwell）近期發生一起連環死亡案件，一名11歲的女童8日煮了泡麵給7歲、4個月大的弟弟吃，未料3人沒吃幾口，卻開始陸續出現胃痙攣、嘔吐不止的症狀，雖然家人緊急送醫，但3人仍相繼過世，目前警方正在調查相關事件，不排除是食物中毒導致。

根據「News24.com」報導，這3名姊弟8日跟著爺爺奶奶剛從外地返家，11歲的姊姊便道附近超市買了泡麵，回家後分給弟弟吃，未料3人不久後卻上吐下瀉，並開始出現胃痙攣的症狀，雖然家人緊急開車將他們送醫，但11歲姊姊、7歲弟弟到院前就沒有呼吸心跳，4個月大的男嬰事後也搶救不治。

警方指出，該款泡麵在當地相當熱銷，就在3姊弟死亡前一周，南非普馬蘭加省（Mpumalanga）也出現類似案例，有對兄妹也是在吃完該款泡麵後死亡，因此警方目前正在調查當地醫療院所是否有收到類似的食物中毒案例，或是死亡案例中是否有類似狀況。

當地衛生部發言人莫黑爾（Foster Mohale）表示，目前死者大體都已送往法醫處檢驗，相關檢體樣本也會送開普敦的實驗室檢驗，目前出現案例的省份官員以及衛生、農業部都已召開會議，對此泡麵業者、販售商店調查釐清。