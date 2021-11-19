單親媽改嫁「女兒哭求別走」影片挨批 當事者受訪真相逆轉

這誤會太大了！越南社交媒體日前瘋傳1段影片，顯示1名媽媽改嫁時，女兒依依不捨哭叫媽媽不要走，片段引起轟動，該名媽媽更被不少人批評，質疑她只顧自己幸福，遺棄女兒自己再婚。當地傳媒聯絡到該名媽媽，她澄清當天其實拍了不少片段，但唯獨該段女兒哭喊的片段被人廣傳。她還原事件，女兒現在和新任丈夫同住，當天只是因為習俗問題，不能即日隨媽媽搬到新家，而且丈夫和女兒關係很好，更分享一些一家人平日的照片。知道原來鬧錯人後，網友形容這是好美好的結局，更促請繼父一定要愛護孩子。

越南社交媒體日前瘋傳一段影片，有網友質疑該名媽媽拋棄女兒改嫁，題為「媽媽去結婚，你跟誰住」。影片中的媽媽穿着禮服待嫁，但女兒邊哭着扯着女兒衣服，似乎不想媽媽離開。當地傳媒指，該名媽媽安慰女兒說「我不去，我在這裏」，又叫女兒先去洗澡，她會留下等女兒。站在一旁的人是女童的婆婆，也出口安慰外孫說媽媽哪兒都不去。

片段令許多網友看得心痛，亦引起不少人誤會，批評這媽媽不顧女兒感受改嫁，甚至覺得她在拋棄女兒。當地傳媒聯絡到該名媽媽Nguyen Thi My Hanh，她說事件令引起太多人誤會，竟被人形容是沒心沒肺的媽媽，令她非常難過。她日前才舉行婚禮，事後有許多人因為影片聯絡她，離奇的是，她原來將結婚片段放到TikTok上分享，只有女兒哭的一段引起熱議並被人瘋傳。

媽媽表示，女兒乳名叫Bon Bon，今年4歲，她和前夫離婚時，女兒還只有6個月大，她當單親媽養育女兒。1年多前她認識了現任丈夫，2人交往後覺得合適才結婚，而且丈夫也接受女兒。丈夫之前無結過婚，待女兒非常溫柔，毫不介意付女兒生活費，又常買衣服給女兒，結婚前已經常和女兒黏在一起，女兒更常待在門口等繼父到來一起玩。

媽媽稱當天女兒都有去婚禮，只是沒有即時搬入新家，女兒和繼父平時感情就很要好。（TIN 3 PHÚT新暈截圖）

媽媽解釋，影片拍攝當日是新娘出門的日子，她住在西部本來就很多地方習俗，公婆和丈夫是胡志明市人，他們多次說婚禮當天就應帶女兒出嫁，直接搬到他們家中。不過，丈夫的公婆覺得婚禮當天就帶女兒搬入夫家不太合適，故兩家人商量後，同意婚禮後3天再來接走女兒。

女兒知道婚禮當天不能和媽媽一起搬走，便哭着找媽媽，她有告訴女兒要先忍耐。她忍住不哭，「我還為她準備了很多衣服，在婚禮當天讓她穿」，但因為越南天氣熱，她讓女兒先穿便服清涼一點，並不是要遺棄女兒。除了被瘋傳的片段，其他都是母女們開心拍片，女兒一早知道會搬去和新爸爸同住。她已回娘家接女兒，丈夫一家人都很喜歡女兒，更幫女兒轉到胡志明市的學校。

女事主一家現在定居胡志明市，她表示樂意和網友分享幸福生活，但不希望別人隨便惡意評論。真相大逆轉，網友看到女童、媽媽、繼父一家三口的照片稱「看到結局我也哭了，請繼父愛這個孩子，小孩是無罪的」、「她有個新爸爸了」，又大讚繼父待女童很好，「難得有這樣的繼父，希望他們一家幸福」。

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文章授權轉載自《香港01》