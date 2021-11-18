久旱難逢甘霖 肯亞迎最嚴重旱災

「如果不下雨，動物們都會死，接著我們也都會死。」肯亞北部自9月迎來嚴重乾旱，降雨量不到過去平均的30%。使得當地牲畜死亡，且缺水使得婦女照顧嬰兒愈發困難，光取水就要花數小時的路程。而氣象學家警告，下一個雨季可能不會如期到來，恐形成一場「前所未有」的旱災。

肯亞乾旱肆虐

《半島電視台》報導，根據饑荒預警系統網絡的數據，肯亞北部自從9月以來，大部分地區的降雨量不到正常降雨量的 30%，缺乏降雨不僅使得水與糧食短缺，甚至摧毀了農民的牧場。當地的牛已經有一半死去，剩下的奶牛因為太過瘦弱而擠不出奶水。

肯亞北部超過 46萬名兒童和 9萬名需要照顧幼兒的婦女，在乾旱災難中已面臨嚴重營養不良。肯亞北方瓦吉爾縣的衛生局局長索莫達希說，當地傳統由婦女為家庭取水，但在沒有降雨的情況下，簡單的取水可能會變成長達數小時的旅程。肯亞國家乾旱管理局（NDMA）估計，10 月份北部縣的平均取水距離約為 14 公里。

《美聯社》報導，肯亞政府已宣布其 10 個縣發生了旱災，並有超過 200 萬人身陷糧食危機。觀察人士警告說，隨著人們為了尋找食物和水而長途跋涉，可能導致社區之間的緊張局勢加劇。

與極端天氣共處

根據世界氣象組織的數據，到 2050 年，氣溫可能會上升攝氏2.5度。而氣候專家表示，全球每次變暖，都代表天氣事件變得更加極端。一方面，大氣升溫能容納更多溼氣，而導致極端降雨；另一方面，氣溫升高使得蒸發現象更旺盛，從而帶來更加嚴重的乾旱現象。

肯亞國家乾旱管理局主任奧杜爾說，「乾旱將變得更加頻繁，成為民眾的日常。」他表示，要扭轉乾旱狀況幾乎是不可能的，只能設法與乾旱共存，如引進循環用水、淨化水質的建設，以及試著使家庭的收入來源多樣化，不再只依賴牲畜。

天氣情況並不樂觀

但居民迫在眉睫的問題是何時迎來下一場雨。氣候危害中心的氣象學家加盧說「狀況看起來不太好」。加盧解釋說，目前印度洋和太平洋的氣候條件，並不有利於東非地區產生降雨。而如果加盧一語成讖，明年3月至 5 月的雨季將不會到來，恐成為一場「前所未有」的旱災。

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