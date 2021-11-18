年輕人被騙到緬甸打工「圈養」賣血 至少5人被抽乾血慘死
緬甸與泰國警方近日聯手破獲一個華人犯罪集團，拘捕24人，指這個犯罪集團在緬甸與泰國跨境經營販賣人血生意，案情之可怕令人瞠目結舌。
《中國報》15日報道指，包括緬甸警察和果敢自治區邊防軍等近日聯合行動，破獲這宗涉及販賣人血的案件。24名被捕人士均來自安徽蚌埠，他們在緬甸與泰國跨境經營販賣人血生意。
案情指，這個犯罪集團以緬甸果敢清水河為據點，以打工的名義騙中國年輕人到緬甸，然後強行圈養起來抽血，把提取的血漿、血清私下賣錢。過程中有至少5名中國年輕人活活被抽乾血而死亡。
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