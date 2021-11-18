魚販之子16歲輟學、開卡車起家 去年財富增加16億元

「你的二手衣服也在智利的沙漠嗎？」位於智利北部、被認為是世界最乾燥的阿塔卡瑪沙漠，被成堆成山衣物覆蓋的系列照片，再度引起對快時尚產業（fast fashion）的反思討論。這一組由《法新社》拍攝的照片，利用遠景和近景——沙漠和衣服、衣服和人——呈現現代社會對環境、物品和人之間的關係，拋出尖銳的詰問：在快時尚產業快速替換、快速淘汰的規則之下，這一些二手衣物究竟是「環保回收」，還是對環境造成「災難傷害」？

2021-11-17 15:26