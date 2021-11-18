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魚販之子16歲輟學、開卡車起家 去年財富增加16億元
英國約克郡男性帕金（Steve Parkin）16歲輟學，靠著物流事業名列約克郡10大富豪榜，光是在2020年，他的財富就增加4500萬英鎊（約合新台幣16億元）。
帕金是一名魚販的兒子，輟學考取大型運貨卡車駕照後，任職服裝公司的駕駛。1992年創辦線上物流龍頭Clipper，英國客戶包括零售商Marks and Spencer、ASDA和Morrisons等知名品牌，業務也擴展到歐洲各國。
Clipper今年夏天公布營業額增長39.1%，締造近7億英鎊（約合新台幣262億元）佳績，增加2000名員工，員工總數達到1萬名。
帕金過去50多年來都是里茲聯足球俱樂部的鐵粉，還出資添購球隊訓練裝備，甚至曾考慮買下俱樂部。他還是賽車迷和賽馬擁有者，去年他的賽馬在比賽中奪冠。
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