快訊

全國750萬筆學生成績、家長個資駭光光 台南檢調逮4嫌

女車勤信曝光！盼冬天「sen轟」執勤能穿褲裝 台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男拒付房貸23年 警察帶人3小時搬光他家當

聯合新聞網 / 綜合報導
釘子戶拒付房貸23年。圖／取自nypost
釘子戶拒付房貸23年。圖／取自nypost

美國52歲男性韓思柏（Guramrit Hanspal）23年前購買紐約長島的房子後，就拒絕支付房貸，本月12日法院終於將他逐出家門。

韓思柏1998年10月以29萬美元（約合新台幣800萬元）的價格購買了這棟3房2套半衛浴的住宅，首了頭期款58000美元（約合新台幣161萬元）、第一筆抵押貸款1602美元（約合新台幣44000元）後就沒再付過半毛錢。該房屋2000年被取消抵押品贖回權。

韓思柏 23年來提出4次訴訟和聲請7次破產，讓他不受驅趕。他甚至在COVID-19疫情期間聲稱自己經濟拮据。

韓思柏常在法庭上代表自己出席，並聘請不同的律師，接著他會以不出席聽證會等方式放棄大部分法庭訴訟。

但就在法官裁定韓思柏非法進入這棟房子2個月後，本月12日警方第2度試圖驅逐韓思柏，帶著鎖匠及搬家工人前往他的住所。

他們敲門後沒聽到反應就直接進屋子裡，搬家工人花了大約3個半小時搬走所有東西包括1張髒沙發、床墊、彈簧床墊、壞掉的IKEA櫃子、椅子、1個爐子、1個輪胎、1輛兒童電動卡車。

房屋目前所有者Diamond Ridge Partners 2018年以184000美元（約合新台幣511萬元）的價格向銀行購買了這棟房屋，並出價20000美元（約合新台幣55萬元）請韓思柏離開。但韓思柏不搬離反而2度申請破產，另2名同住房客也宣布破產。

韓思柏的律師聲稱韓思柏23年來沒做任何違法的事情，說他是「美國失敗法律體系下的典型代表」。律師表示韓思柏只是利用了這個系統，卻被責怪不該使用這個系統，認為「韓思柏不是壞人。壞的是整個體系」。

破產 律師 紐約 房客 美國

延伸閱讀

房東列10奇葩條件「備3代族譜、常來巡」 網傻眼：您是地基主嗎？

男才出差一趟「家就被偷了」！鑰匙、家具全都換 還被新屋主趕出門

家無故被清空！女發現住所空無一物當場淚崩 真相好烏龍

女逛超市購物因「穿著」遭員工驅離 店員挨批：應該尊重女性

相關新聞

誰殺了明成皇后 ？日本涉入「朝鮮閔妃暗殺事件」126年後解謎

「密函裡寫到：『沒想到暗殺明成皇后，比預期更簡單....。』」距今126年前發生於朝鮮王朝的「閔妃暗殺事件」，當年日本密謀刺殺親俄反日派的閔妃——也就是後人熟知的明成皇后——震撼東亞局勢，也讓後來的日本帝國將勢力不斷深入朝鮮半島。刺殺案雖已成過往，但案情牽連複雜、首謀與參與的刺客真相，至今都還沒有準確細節的歷史還原。近期日本方面重新出土一批外交官的信件，又指向了日本高層涉案的新線索，其中論及「暗殺相當簡單」的話語，也又引發日韓的歷史情緒，讓這段在日本早已淡薄的記憶，又掀起了學界話題。

男拒付房貸23年 警察帶人3小時搬光他家當

美國52歲男性23年前購買紐約長島的房子後，就拒絕支付房貸，本月12日法院終於將他逐出家門。

年輕拳手傷後切除一顆睾丸 笑稱：攻擊我剩下那顆就不是朋友！

美國26歲綜合格鬥拳擊手洛森（Christian Lohsen）本月11日在訓練時，左側睾丸被膝蓋撞到破裂，最後動手術切除。

他為賺母親醫藥費「賣身」 《金錢男孩》拍出中國青年的失落

今年風光入選坎城影展「一種注目」單元的《金錢男孩Moneyboys》，描述中國的「Money Boy」群像，意即來自鄉間的年輕男性，為求於大城市謀生、供養遠方原鄉，成為性工作者替「乾爹」服務。

人死在獄中會發生什麼事？ 前囚犯揭露淒涼秘辛

曾多次進出監獄的美國女性揭露囚犯死在獄中的下場。

日本超級電腦「富岳」 連續4度勇奪演算性能競賽世界4冠王

日本理化學研究所16日宣布，它與富士通共同開發的超級電腦「富岳」（設在神戶市）於超級電腦演算性能競賽排行榜的主要4部門，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。