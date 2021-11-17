男拒付房貸23年 警察帶人3小時搬光他家當

美國52歲男性韓思柏（Guramrit Hanspal）23年前購買紐約長島的房子後，就拒絕支付房貸，本月12日法院終於將他逐出家門。

韓思柏1998年10月以29萬美元（約合新台幣800萬元）的價格購買了這棟3房2套半衛浴的住宅，首了頭期款58000美元（約合新台幣161萬元）、第一筆抵押貸款1602美元（約合新台幣44000元）後就沒再付過半毛錢。該房屋2000年被取消抵押品贖回權。

韓思柏 23年來提出4次訴訟和聲請7次破產，讓他不受驅趕。他甚至在COVID-19疫情期間聲稱自己經濟拮据。

韓思柏常在法庭上代表自己出席，並聘請不同的律師，接著他會以不出席聽證會等方式放棄大部分法庭訴訟。

但就在法官裁定韓思柏非法進入這棟房子2個月後，本月12日警方第2度試圖驅逐韓思柏，帶著鎖匠及搬家工人前往他的住所。

他們敲門後沒聽到反應就直接進屋子裡，搬家工人花了大約3個半小時搬走所有東西包括1張髒沙發、床墊、彈簧床墊、壞掉的IKEA櫃子、椅子、1個爐子、1個輪胎、1輛兒童電動卡車。

房屋目前所有者Diamond Ridge Partners 2018年以184000美元（約合新台幣511萬元）的價格向銀行購買了這棟房屋，並出價20000美元（約合新台幣55萬元）請韓思柏離開。但韓思柏不搬離反而2度申請破產，另2名同住房客也宣布破產。

韓思柏的律師聲稱韓思柏23年來沒做任何違法的事情，說他是「美國失敗法律體系下的典型代表」。律師表示韓思柏只是利用了這個系統，卻被責怪不該使用這個系統，認為「韓思柏不是壞人。壞的是整個體系」。