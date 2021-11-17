年輕拳手傷後切除一顆睾丸 笑稱：攻擊我剩下那顆就不是朋友！
美國26歲綜合格鬥拳擊手洛森（Christian Lohsen）本月11日在訓練時，左側睾丸被膝蓋撞到破裂，最後動手術切除。所幸醫生判定他不會因此失去生育能力。
洛森在社群平台分享這個壞消息，並感謝送他入院的人、家人朋友以及妻子的照顧。透露手術很順利，已返家休息，還不忘幽自己一默表示：「大家別擔心，我右側睾丸還是正常的，但如果有人攻擊我那最後一顆睪丸，我們就不是朋友了！」
洛森公開訊息後收到美國終極格鬥冠軍賽（UFC）職業拳擊手佩里（Mike Perry）、桑德斯（Ben Saunders）等人以及眾網友的祝福。洛森回謝大家的祝福，並說自己完全不希望任何人經歷他的遭遇，還提到自己現在只能窩在沙發上調養，發現自己的消息散布在各大論壇跟新聞平台，覺得「太瘋狂了」。
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