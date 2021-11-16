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NASA預算抓不準 載人登月恐延到2026年

中央社 / 華盛頓15日綜合外電報導

美國政府機關監察單位今天表示，NASA未能精確估算讓太空人重返月球所需的經費，NASA想完成載人登月任務預測「最快2026年」才能完成。

美國航空暨太空總署（NASA）上週將阿提米絲（Artemis）計畫延後1年，最快將於2025年完成載人登月任務。該計畫是前總統川普掌政時發起，最初的目標是在2024年前，將人類再次送上月球表面。

NASA督察長辦公室表示，他們發現NASA「無法全面且精確的估算整個阿提米絲計畫所需的花費」，阿提米絲計畫被視為是將太空人送上火星這個更遠大目標的墊腳石。

報告指出，NASA只是粗估了前3次任務所需的經費，「且未計入阿提米絲3號（Artemis 3）任務之後與載人任務相關重要行動所需的250億美元」。

NASA督察長辦公室稱NASA必須找到降低花費的方法，因為NASA在2025年前，可能會在該計畫上花費達到930億美元，且至少在前4次阿提米絲任務中，面臨每次發射成本高達41億美元的情況。

NASA在書面回應中表示，他們已經將人類探索與行動任務局（Human Exploration and Operations MissionDirectorate）的組織改造，以確保能有效管理，並為其探索系統發展任務局（Exploration SystemsDevelopment Mission Directorate）尋找顯著的經費縮減目標。

NASA署長尼爾森（Bill Nelson）宣稱載人登月任務延誤的最主要原因乃法律糾紛所致。

由於NASA和馬斯克（Elon Musk）的美國太空探索科技公司（SpaceX）簽下29億美元合約，讓該公司打造阿提米絲任務所需的登月艇，爭取合約失敗的亞馬遜公司（Amazon.com Inc）創辦人貝佐斯（JeffBezos）旗下藍源公司（Blue Origin）提出告訴，但一名聯邦法官4日將告訴駁回，NASA打贏了官司。

尼爾森指其他造成任務延期的原因，還包括國會通過給該計畫的資金太少，及川普政府定下2024年的目標並不可行。

NASA 太空人 美國航空

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