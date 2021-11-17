人死在獄中會發生什麼事？ 前囚犯揭露淒涼秘辛
美國女性肯特（Jessica Kent）曾因染上毒癮10年，多次進出監獄。日前她在社群平台揭露囚犯死在獄中的下場。
肯特表示獄警通常會先用擔架將人抬出牢房，確認身亡後就會放進一個黑色袋子裡。屍體會將送到離監獄最近的醫院或太平間，最後監獄會通知家屬來認領屍體並開始葬禮計劃。
肯特提到大多數監獄都有墓地，如果死在獄中的囚犯沒有家人，獄方會將屍體放在一個非常廉價的棺材，埋葬在監獄墓地裡。
肯特指出：「你即使死了仍然在監獄裡。而且墓碑上不一定會刻上你的名字，只會有囚犯編號。」
肯特說在她之前去過的監獄裡，如果死去的囚犯沒有家人，獄方和牧師會埋葬屍體。
肯特透露自己之前曾在獄中認識一名沒有家人的年邁獄友，獄方告訴她會被埋在監獄墓地裡。肯特認為這件事讓她感到心碎，因為該獄友就像每個人的阿嬤一樣善良，無法善終令她很難過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言