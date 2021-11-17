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誰殺了明成皇后 ？日本暗殺朝鮮閔妃案126年解謎

人死在獄中會發生什麼事？ 前囚犯揭露淒涼秘辛

聯合新聞網 / 綜合報導
曾多次進出監獄的美國女性揭露囚犯死在獄中的下場。圖／取自：ingimage（示意圖）
曾多次進出監獄的美國女性揭露囚犯死在獄中的下場。圖／取自：ingimage（示意圖）

美國女性肯特（Jessica Kent）曾因染上毒癮10年，多次進出監獄。日前她在社群平台揭露囚犯死在獄中的下場。

肯特表示獄警通常會先用擔架將人抬出牢房，確認身亡後就會放進一個黑色袋子裡。屍體會將送到離監獄最近的醫院或太平間，最後監獄會通知家屬來認領屍體並開始葬禮計劃。

肯特提到大多數監獄都有墓地，如果死在獄中的囚犯沒有家人，獄方會將屍體放在一個非常廉價的棺材，埋葬在監獄墓地裡。

肯特指出：「你即使死了仍然在監獄裡。而且墓碑上不一定會刻上你的名字，只會有囚犯編號。」

肯特說在她之前去過的監獄裡，如果死去的囚犯沒有家人，獄方和牧師會埋葬屍體。

肯特透露自己之前曾在獄中認識一名沒有家人的年邁獄友，獄方告訴她會被埋在監獄墓地裡。肯特認為這件事讓她感到心碎，因為該獄友就像每個人的阿嬤一樣善良，無法善終令她很難過。

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