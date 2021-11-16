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高齡化的尿布危機 日本廢料變燃料

台灣醒報 / 記者簡嘉佑╱台北報導

工人把用過的成人尿布倒進大桶子中，350度高溫下重新消毒與發酵，最後竟變成5公分大小的顆粒燃料！日本9月統計公布，日本65歲以上的民眾佔總人口29.1%，而成人尿布廢棄量，每年也成百萬噸增加。日本一個溫泉小鎮發想出回收尿布重新製成顆粒燃料的妙方，除了節省焚化成本，更能降低環境汙染。

成人尿布嚴重問題

《NHK》根據日本總務省於9月公布資訊指出，該國65歲以上的老年人口共3640萬人，佔人口29.1%。而隨著日本高齡化的狀況日益嚴重，成人尿布的使用量也飛速成長。

《紐約時報》報導，雖然日本隨著人口減少，大多數的廢棄物數量都有減少的趨勢，但成年人的尿布卻成噸增加。據統計，日本廢棄的成人尿布數量在五年中增加了13%，約莫每年多出150萬噸的成人廢棄物，並推測到了2030年，數量會增加至23%。

過去多以焚化的方式來處理尿布，但用後的尿布體積會膨脹，且其中所含有大量的棉漿與塑料，導致大量的碳排放與空氣汙染。伴隨著養老院勞動力短缺與長照基金日漸匱乏的情況，使得處理成人尿布的人力、物力成本上升。更何況尿布關乎老人年的健康與衛生權益，不像一次性的塑膠產品可以加以限制。

回收尿布絞盡腦汁

日本環保省去年召開工作小組討論，除以「焚燒」處理尿布之外的替代方案，如將它們轉化為與水泥混用的建材；或效仿日本最大的尿布製作商嬌聯「回收再製作」的方式。而坐擁溫泉度假勝地的鳥取縣伯耆町，也在省思過去處理尿布的方式後，想出了將尿布轉化為顆粒燃料的新方法。

該鎮將地區上兩座焚化爐改建為尿布回收廠，過程將它們在350度的高溫下進行消毒和發酵，再通過另一台機器加工成灰色的顆粒染料。伯耆町町長保津表示，回收確實節省了焚燒成本並降低了運輸成本，且根據計算，顆粒燃料產生的污染比過去使用煤或石油氣還要少。

回收或成最大挑戰

日本各地集思廣益，想到許多的替代方案，但如何精準回收成尿布或許才是現行的最大挑戰。環保省官員石井隼人說，日本目前僅不到10%的廢棄尿布，會從廣大的垃圾堆中被分類出來。

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