退休醫師發現新品種恐龍：鼻子特大呈「球狀」

英國64歲退休醫師洛克伍德（Jeremy Lockwood）日前整理恐龍化石時，意外發現擁有獨特的「球狀」鼻子新品種恐龍。

洛克伍德在樸茨茅斯大學（University of Portsmouth）攻讀博士學位。他認為懷特島（Isle of Wight）除了先前挖掘到的2種恐龍，還存在其他恐龍物種。他在封城期間為懷特島每一塊禽龍化石分門別類時，竟真的發現懷特島特殊品種的恐龍化石。

洛克伍德興奮表示：「此一發現讓我在封城歲月很開心。懷特島特殊恐龍品種確實有與眾不同之處。」

他補充說：「人們100多年來只在懷特島看過2種恐龍：草食性貝尼薩爾禽龍（Iguanodon bernissartensis）和曼特爾龍（Mantellisaurus）。我認為骨頭間細微的差異會揭示一個新物種，所以我開始測量、拍攝和研究每塊骨骼的結構。」

洛克伍德提到自己背景是醫學，研究解剖學時總是很驚訝人與人之間的骨頭看起來完全一致，同一物種的恐龍骨骼卻看起來如此不同。

洛克伍德在去年封城期間，決定重整1978年以來儲存的恐龍頭骨標本，最終發現鼻子末端是球根狀的恐龍新品種。洛克伍德將此一發現命名為「席氏布萊史東龍（Brighstoneus simmondsi）」，以紀念挖掘現場附近的村莊布萊史東（Brighstone）。