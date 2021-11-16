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超完美求婚！物理博士男用光折射出「MARRY ME？」網友也跪了

聯合新聞網 / 綜合報導
擷自「Why?GitHub」網站
擷自「Why?GitHub」網站

用這招求婚真的需要天時地利人和。一名史丹佛大學物理學博士生班‧巴特利特(Ben Bartlett)，打算向交往八年的男友艾力斯(Alex)求婚，天資聰穎的他，巧妙運用光線折射，在沙灘上成功照出自己心中所想，這招不僅打動了他的他，還讓不少網友折服。

班的求婚計畫很費時費工。先以3D列印機打造出一座六角柱模型，並將角柱頂端設計出傾斜一些的外觀；接著運用169塊鏡片，每塊均裁切成適宜大小，讓每一鏡片都能折射出一個小光點。然後他仔細計算每一角柱的傾斜度數，包括鏡片面積、求婚時夕陽光線的折射角度和時間，都必須預先用公式算出極為精準的結果。

班在求婚當天，還已預先確認過天氣狀態，才將男友帶到沙灘上，他單膝下跪的同時，也獻出裝有169片鏡片的六角柱體交由艾力斯，當金色夕陽光束皆如預期地完美折射出「MARRY ME？」字樣，讓男友大吃一驚。

網友對班能發揮所長、學以致用地將專長用在求婚上很是讚賞，有人表示如果另一半也能這麼用心求婚「應該會哭」，還有人說他們「真是天照地射的一對啊！」班將求婚用的六角柱程式碼公開在「Why?GitHub」網站上，引來不少網友稱謝，有人說「連程式碼都公開了，只差找到人了…」。

「Why?GitHub」網站
「Why?GitHub」網站

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