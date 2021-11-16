妙齡女拒絕加入雜交團被滅口 屍體遭肢解、心臟不翼而飛

54歲美國男性崔爾（Aubrey Trail）4年前夥同女友殺了24歲女性蘆芙（Sydney Loofe），本月8日在法庭上被判處死刑。

蘆芙起先在交友平台Tinder上認識崔爾27歲女朋友包絲葳爾（Bailey Boswell），接著崔爾試著引誘蘆芙加入他們從事古董鑑定詐騙與集體性交的團體，但蘆芙知道團體內幕時「嚇壞了」，當下崔爾就決定要殺她，「感覺她肯定會對外洩漏團體的事情」。

於是崔爾和包絲葳爾勒死並肢解了蘆芙。2017年11月在蘆芙失踪近三周後，有人在內布拉斯加州的一處農田裡發現她14塊遺體，她身體某些部分和包括心臟在內的幾個器官都下落不明。

崔爾2019年出庭時曾站起來大喊：「包絲葳爾是無辜的，我詛咒你們所有人！」並手持利器割自己的喉嚨，接著昏倒在地，現場殘留大量血跡。

法官指出崔爾與包絲葳爾在跟蘆芙約會前，就購買了鋸子等切割工具、漂白劑、烤盤和垃圾袋。法官認為包絲葳爾只是跟隨崔爾的計畫，不應承擔同等罪刑。

包絲葳爾在7月聽證會上表示，自己最初很感謝崔爾幫她擺脫前一段虐待關係，但後來很害怕崔爾。她請求法官看在她有5歲女兒的份上饒她一命，不要判她死刑。包絲葳爾8日在法庭上被判處終身監禁。