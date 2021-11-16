跳傘相撞從高空墜落1人慘死 目擊影片曝光
極限運動帶來快感，也帶來生命危險的風險。巴西13日發生一起跳傘意外，一名隊長和少校距離太近，導致兩人的設備纏繞在一起，從高空墜落。事件造成一死一重傷，目擊影片曝光整個意外發生過程。
綜合巴西媒體報導，35歲的跳傘隊長埃里克（Erick Nascimento de Souza）和弗朗西斯科（Francisco Damiao Vieira Neto）在空中盤旋約半分鐘後，兩人的距離越來越近，最後黃色跳傘的繩索碰上紅色傘面，讓雙方設備瞬間纏在一起，從約35公尺的空中墜落，意外發生僅5秒。事件導致埃里克死亡，弗朗西斯科則重傷，目前仍在醫院接受治療中。
Militar morre e outro fica ferido em acidente de paraquedas pic.twitter.com/Jqkd6gxCXX— Portal do Holanda (@portaldoholanda) November 15, 2021
該活動為里約熱內盧州城鎮雷森迪的民間跳傘活動，卻不慎在空中發生意外。經調查後，當地軍方和消防單位證實事件，表示會全力協助家屬處理後續事宜，但未透露傷者目前的健康狀況。
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