富翁自稱坐冤獄「牢中景象如地獄」性侵、虐囚和逼喝馬桶水

英國60歲男性道格拉斯（Albert Douglas）自稱在杜拜坐冤獄，曝牢裡生活宛如地獄景象。

道格拉斯入獄以來，曾目睹同性戀囚犯被性侵、囚犯自殺。他還眼睜睜看到獄警因為20歲囚犯「做運動」倒吊毆打他、禁止年邁囚犯進食數周，讓他瘦成「皮包骨」，甚至燒了一名囚犯私處。非洲和亞洲人則因為膚色遭受虐待。

道格拉斯今年因一張他主張不是自己寫的空頭支票而被拘留。儘管證據顯示支票不是他的，仍被判處2年徒刑，現在因同樣的「支票欺詐」罪名面臨另外3年的牢獄之災。

道格拉斯入獄前曾是開著名貴跑車的富翁，住在杜拜朱美拉群島（Jumeirah Islands）的豪華別墅裡。杜拜法院最初因一張空頭支票羈押道格拉斯，接著裁定他繳納罰款250萬英鎊（約合新台幣9千3百萬元）。道格拉斯上訴失敗後，被判入獄3年。

道格拉斯花了超過100萬英鎊（約合新台幣3千7百萬元）打官司卻徒勞無功。杜拜政府判他入獄時，沒收他所有資產。

杜拜人權律師史德林（Radha Stirling）代表道格拉斯發言：「獄警毆打他、不讓他服用心臟藥物，並要求他做很多不人道的行為，比方喝馬桶水。他遭受審問、威脅，還被迫承認自己沒有犯下的罪行。」

道格拉斯的家人目前正敦促英國政府利用外交壓力讓道格拉斯出獄。

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