女逛超市購物因「穿著」遭員工驅離 店員挨批：應該尊重女性

英國女性賈雅（Jaiah）日前去Asda超市購物，店員以她「看起來幾乎是裸體」要她離開，她怒斥此一事件為「最噁心的舉止」。

當時員工稱賈雅穿的衣服不夠多、不尊重自己，違反了超市政策，還說：「我們幾乎能看出你的裸體了，經理現在就來」。

賈雅將這段經歷分享在社群平台上，Asda超市發言人承諾會調查此事，並指出：「這不是Asda認可的政策，對顧客深表歉意。」

多數網友認為賈雅穿著並無不妥，表示：「她就只是穿簡單的上衣和慢跑褲而已，不覺得有什麼問題」、「企業應該要僱用尊重、平等對待女性、而非物化她們的人」、「應該去看看Asda其他購物者的穿著！這位女士和他們比起來好多了」、「除非店員戴著能透視的X光鏡片，不然我看不出她的穿著有什麼問題？店員不該緊盯著她看」。

但有網友提到賈雅穿著太過隨便，感覺就像剛起床，穿著睡衣拖鞋就出門購物了，批評她很懶惰，「好好穿衣服、看起來體面一點有這麼難嗎？」