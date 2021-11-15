快訊

春節返國混打疫苗也可「7+7」 莊人祥：只要提出證明即可

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女逛超市購物因「穿著」遭員工驅離 店員挨批：應該尊重女性

聯合新聞網 / 綜合報導
女超市購物因「穿著」遭員工驅離 。圖／取自mirror
女超市購物因「穿著」遭員工驅離 。圖／取自mirror

英國女性賈雅（Jaiah）日前去Asda超市購物，店員以她「看起來幾乎是裸體」要她離開，她怒斥此一事件為「最噁心的舉止」。

當時員工稱賈雅穿的衣服不夠多、不尊重自己，違反了超市政策，還說：「我們幾乎能看出你的裸體了，經理現在就來」。

賈雅將這段經歷分享在社群平台上，Asda超市發言人承諾會調查此事，並指出：「這不是Asda認可的政策，對顧客深表歉意。」

多數網友認為賈雅穿著並無不妥，表示：「她就只是穿簡單的上衣和慢跑褲而已，不覺得有什麼問題」、「企業應該要僱用尊重、平等對待女性、而非物化她們的人」、「應該去看看Asda其他購物者的穿著！這位女士和他們比起來好多了」、「除非店員戴著能透視的X光鏡片，不然我看不出她的穿著有什麼問題？店員不該緊盯著她看」。

但有網友提到賈雅穿著太過隨便，感覺就像剛起床，穿著睡衣拖鞋就出門購物了，批評她很懶惰，「好好穿衣服、看起來體面一點有這麼難嗎？」

英國

延伸閱讀

Deepfake性犯罪參考「N號房事件」修法 下周送行政院

沙丘生態區淪為「野戰熱點」 特有種巨蜥吃到保險套慘死

男坐馬桶被蛇咬 生殖器腫大變紫險不保 專家籲：如廁前記得先沖水

露肚妹控餐廳因「穿著不妥」趕她走 網批：穿上手裡的外套很難嗎？

相關新聞

英雄！計程車司機「反鎖炸彈客」救民眾、自己受波及

英國利物浦14日驚傳一間婦幼醫院外發生計程車爆炸案、男性乘客當場死亡，經調查後發現原來是計程車司機派瑞（David Pe...

我住在「色情大街7號」？倫敦的髒話連篇街道史

貝克（Nigel Baker）是自由從業的考古專家，偶爾會在英格蘭中部的伯明罕大學（University of Birmingham）任教。如今他多數心力放在歷史建築評估、挖掘行動策畫，或駕獨木舟領銜塞文河（River Severn）考古之旅。貝克年輕時在這間大學裡擔任研究員，從事英格蘭中古市鎮與教會的研究計畫。甫進入該大學不久，貝克就與史學家霍特（Richard Holt）成為朋友，霍特也同樣喜歡餐館髒亂中的歡愉氣氛。

東奧熱後台灣運動又邊緣化？看蘇格蘭如何永續發展運動

轉眼間，東京奧運也過了三個月。台灣運動發展討論氛圍，除圍繞在政府決定延續黃金計畫，希望在巴黎奧運再創佳績；或者，擔憂解編體育發展委員會對未來專案推動運動發展不利外，大眾對運動發展議題的關心，似乎不及東奧時期檢討台灣體育問題時熱絡。筆者認為這般狀況不但無助於延續東奧氣勢，一鼓作氣完善台灣運動發展問題，也再再凸顯運動在台灣社會邊緣化的事實。

女逛超市購物因「穿著」遭員工驅離 店員挨批：應該尊重女性

英國女性賈雅（Jaiah）日前去Asda超市購物，店員以她「看起來幾乎是裸體」要她離開，她怒斥此一事件為「最噁心的舉止」。

史上最「殺」拳擊賽將開打！「伊朗浩克」賽前集訓打破水泥牆 對手沒在怕

號稱史上最「殺」的拳擊比賽將於明年4月開打，由29歲的「伊朗浩克」對戰英國39歲的「史前巨獸」。

麥當勞性別友善廁所惹議 巴西城市強令男女有別

巴西一家麥當勞設置性別友善廁所，引發爭議，當局今天勒令這家餐廳要設置男女分開的廁所，以符合衛生規範

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。