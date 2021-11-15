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史上最「殺」拳擊賽將開打！「伊朗浩克」賽前集訓打破水泥牆 對手沒在怕

聯合新聞網 / 綜合報導
「伊朗浩克」格鬥賽前打破水泥牆、捏爆西瓜集訓。圖／取自instagram
「伊朗浩克」格鬥賽前打破水泥牆、捏爆西瓜集訓。圖／取自instagram

號稱史上最「殺」的拳擊比賽將於明年4月開打，由29歲的「伊朗浩克」加里比（Sajjad Gharibi）對戰英國39歲的「史前巨獸」福特（Martyn Ford）。

加里比9日公開自我特訓畫面，只見他在影片中拖拉車子，並空手拳擊水泥牆到牆面出現凹洞、捏爆西瓜及石磚、折彎板手等。但對手福特斥之以鼻表示：「當他折彎扳手、搥牆時......我會加入最激烈的戰鬥特訓營......我會在（對戰）那晚向人們證明我的能力。觀眾絕對不會失望的。」

福特還提到，自己在舉重之前，曾是一個非常健康的運動員。並保證5個月後會狠狠擊敗加里比時。福特認為自己屆時會獲得壓倒性勝利，他除了能預想到賽中會出現技術擊倒（TKO，裁判或醫生判定該名選手無法再繼續比賽）、賽後舉辦精彩的派對，其餘畫面都沒有出現在他腦海裡。

這場激烈比賽將於明年4月2日於倫敦半島廣場（Peninsula Square）開戰。

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