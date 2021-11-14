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擴大近地軌道衛星群 SpaceX送53顆「星鏈」升空

中央社 / 佛羅里達州卡納維爾角13日綜合外電報導

太空探索科技公司（SpaceX）擴大自家近地軌道衛星群，今天從美國佛羅里達州發射火箭將53顆「星鏈」（Starlink）衛星送上軌道。

美聯社報導，SpaceX火箭獵鷹9號（Falcon 9）於美東時間13日早晨7時19分從佛州卡納維爾角太空基地站升空，起飛約16分鐘後開始部署衛星。

獵鷹9號可重複使用、已出過多次任務的火箭第一節已成功返回地球，降落在大西洋中的無人駕駛著陸船「請參閱說明書」號（Just Read the Instructions）上。

「星鏈」是一套星載全球網路系統。哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，自2018年以來，星鏈衛星數量來到了1844顆，而SpaceX最終目標是部署3萬顆衛星，確保世界上沒有網路服務的地區都能上網。

本週稍早，SpaceX將4名太空人送上國際太空站（International Space Station），包括60年來第600位登上太空的人。

這4名太空人自美國國家航空暨太空總署（NASA）甘迺迪太空中心（Kennedy Space Center）升空，21小時後抵達這個太空前哨站。

4名太空人當時在23公里外看見國際太空站時難掩激動，直呼眼前景象「非常壯觀」。

太空人 SpaceX 火箭

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