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與癌男結婚3個月對方即病逝 日女守寡20年只因亡夫一封信

香港01 / 文． 豆Jen
丈夫生前寫下的一封信，讓她願意讓這份愛情永遠停留在那一刻。擷自影片
丈夫生前寫下的一封信，讓她願意讓這份愛情永遠停留在那一刻。擷自影片

時間可以沖淡回憶，卻不能讓人完全忘記過去。日本有位很長情的60歲婦人，她在年輕時結婚僅3個月便不幸喪夫，自此守寡20年沒有認識新伴侶，獨自守著兩層高的大屋。原來亡夫在死前留下一封親筆信，除了深情的告白之外，還畫了兩朵花，背後的含意足以讓她心甘情願從此不再改嫁，即使20年後再拿出來重新讀一遍，還是忍不住感動痛哭。

就在男方打算求婚的那年，他突然病倒了，送院後驗出是肝癌末期，只剩下3至4個月的壽命。擷自影片
就在男方打算求婚的那年，他突然病倒了，送院後驗出是肝癌末期，只剩下3至4個月的壽命。擷自影片

日本綜藝節目《可以跟你回家嗎》跟拍了一位看似平凡的婦人，她名叫Takako，今年快要60歲，是一位勤快的女強人，除了擁有全職工作，還和朋友合資開私房菜居酒屋。可是，單身的她身邊沒有任何親人，父母早已離世，就連陪伴了17年的小狗也踏上彩虹橋，現在獨自住在雙親留下的兩層高獨幢式大屋。

空無一人的房子裡擺放著擺滿祭品的佛壇，供奉著照片上年輕帥氣的男生。原來20年前，Takako有一位相愛多年的男朋友，他的名字叫Yoshihiro，兩人本來是同事，後來發現大家的價值觀和性格很相似，於是理所當然地成為戀人，並渡過了6年甜蜜時光。就在男方打算求婚的那年，他突然病倒了，送院後驗出是肝癌末期，只剩下3至4個月的壽命。

為了方便照顧男友和出入病房，Takako甘願在沒有任何儀式的情況下與他結為夫妻。然而上天沒有保佑這對情侶，兩人結婚僅3個月，丈夫便離開人世，享年只有36歲。自此之後，她打算終生守寡，全因丈夫生前寫下的一封信，讓她願意讓這份愛情永遠停留在那一刻。

「一直感謝你為我帶來精神奕奕的笑容，以及溫柔備至的說話。這是我的小小心意，將畫得最好的一張作品送給你。」
「一直感謝你為我帶來精神奕奕的笑容，以及溫柔備至的說話。這是我的小小心意，將畫得最好的一張作品送給你。」

丈夫入院時正值向日葵的季節，Takako知道花語代表「永遠在一起」後，便每天買花放在床邊，並把它當成屬於兩個人的花朵。亡夫最後的信件上，畫了兩朵燦爛盛放的向日葵，旁邊寫著「謝謝你的笑容和溫柔，將畫得最好的一張作品送給你」，象徵永恆不變的愛。

「一直感謝你為我帶來精神奕奕的笑容，以及溫柔備至的說話。這是我的小小心意，將畫得最好的一張作品送給你。」
「一直感謝你為我帶來精神奕奕的笑容，以及溫柔備至的說話。這是我的小小心意，將畫得最好的一張作品送給你。」

Takako每次看到信件，便感受到丈夫還在身邊，房間裡還放著他生前的唱片珍藏，甚至實現了開居酒屋的夢想。雖然這位女士看上去雲淡風輕，內心卻承受著無比傷痛，在人們目所未及之處堅持著自己的浪漫。

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文章授權轉載自《香港01》

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日本有位很長情的60歲婦人，她在年輕時結婚僅3個月便不幸喪夫，自此守寡20年沒有認識新伴侶，獨自守著兩層高的大屋。原來亡夫在死前留下一封親筆信，除了深情的告白之外，還畫了兩朵花，背後的含意足以讓她心甘情願從此不再改嫁，即使20年後再拿出來重新讀一遍，還是忍不住感動痛哭。

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