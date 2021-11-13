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「果然別得罪女人」渣男求復合 女生叫紋身刺名 翌日這樣做

香港01 / 文．卡洛兒
影片拍攝到1名身穿白衣啡褲的男子，正在店內接受紋身，原來這並非浪漫的故事，而是報仇的開始。（影片截圖）
影片拍攝到1名身穿白衣啡褲的男子，正在店內接受紋身，原來這並非浪漫的故事，而是報仇的開始。（影片截圖）

愛的反面是恨，對着曾經傷害自己的人，不少人都會狠下心腸大報復。外國1名女網民就分享指，其花心前度近日回頭請求復合，她着對方在手腕上刺上她的名字以顯出誠意，當前度果然完成「愛的紋身」時，翌日就直接分手消失，復仇成功，讓網民都留言直呼「爽爆」。

該女網民「lanalovelace7」在抖音TikTok）上傳有關片段，開始時片主一臉冷漠，眼神充滿殺氣，其後鏡頭一轉拍攝到1名身穿白衣啡褲的男子，正在店內接受紋身，紋身師則小心翼翼地在其手腕上1筆1筆地剌名字，原來這並非浪漫的故事，而是報仇的開始。樓主在影片中寫道，當「該死的前男友」回頭求復合時，讓他把你的名字刺在他身上，然後馬上消失」。

影片引起網上熱議，至今已吸引130萬人觀看，很多網民都直呼樓主這樣做爽死，「讓他永遠後悔」、「劈腿還敢回來就要來點深刻的教訓」，但亦有人指雖然不知樓主怎樣被傷害，前度願意紋身似乎頗有誠意，「有些可憐啊」、「果然別得罪女人」。

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文章授權轉載自《香港01》

分手 抖音 TikTok

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